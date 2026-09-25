Проезд в общественном транспорте: какими купюрами нельзя оплатить место в автобусе

Оплатить проезд нельзя: какие деньги не принимают в автобусах и маршрутках
Многие украинцы до сих пор используют бумажные купюры для оплаты поездок в общественном транспорте, несмотря на наличие специальных проездных и возможность безналичной оплаты. В то же время бывают случаи, когда водители или кондукторы не принимают банкноты. Этому есть обоснование — деньги выведены из обращения, то есть они утратили статус платежного средства.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими купюрами гривны нельзя оплатить поездку в автобусе или троллейбусе по состоянию на осень 2026 года.
Какие банкноты выведены из обращения
Национальный банк регулярно обновляет денежную массу и выводит из обращения купюры старых годов выпуска. Такие банкноты теряют платежную способность, то есть их невозможно использовать по назначению и оплатить товары/услуги. По состоянию на конец сентября недействительными считаются номиналы:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года;
- 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов.
Вместо бумажных купюр выпускают монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Банкноты, утратившие статус платежного средства, можно обменять в НБУ или любом финансовом учреждении до окончания военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения.
Получается, оплатить проезд в общественном транспорте этими деньгами невозможно. Придется воспользоваться другим способом расчета или выйти из автобуса/троллейбуса, дабы избежать наложения штрафа за неоплаченную поездку. В зависимости от населенного пункта санкция может составить несколько сотен гривен.
Кто имеет право на транспортные льготы
Ранее мы рассказывали, что украинское законодательство предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан. Перечень лиц, которым разрешено не платить за занимаемое место, довольно широкий и включает:
- пенсионеров по возрасту;
- участников боевых действий;
- детей из многодетных семей;
- военнослужащих срочной службы;
- детей до шести лет без отдельного места;
- пострадавших участников Революции Достоинства;
- родителей погибших или пропавших без вести военнослужащих;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- пострадавших от Чернобыльской катастрофы 1 категории и ликвидаторов аварии 2 категории;
- людей с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающих;
- ветеранов военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;
- полицейских и сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей;
- лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, детей с инвалидностью, их сопровождающих;
- реабилитированных лиц, которым установлена инвалидность в результате политических репрессий.
Для получения льготы необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус или право на бесплатный проезд. Речь идет о удостоверении лица с инвалидностью, участника боевых действий, пенсионера, госслужащего, ветерана войны и пр. В случае отсутствия документа — бумажного или электронного — водитель имеет право требовать оплату.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что наличие студенческого билета открывает доступ к ряду скидок и льгот. Владельцы этого документа могут платить за поездки в УЗ на 50% меньше. А в Киеве студентам предоставили право на льготный проезд в общественном транспорте на время учебы.
Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом доллара и евро в октябре 2026 года. Американская валюта может подорожать, преодолев психологическую отметку 45 грн/долл. А для евро прогнозируют нисходящий тренд, учитывая соотношение в основной валютной паре.