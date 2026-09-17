Льготные перевозки пассажиров: кому из украинцев не нужно платить за проезд

Пассажиры на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

В Украине не все граждане обязаны платить за пользование общественным транспортом. Закон предусматривает льготный проезд для определенных категорий лиц. На практике часто возникают конфликтные ситуации, когда водители (обычно в маршрутных такси) отказываются бесплатно перевозить пассажиров. Не помешает узнать, кто имеет право на льготу осенью 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев может бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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Кто не платит за проезд в 2026 году

Право отдельных категорий граждан на льготный проезд в общественном транспорте закреплено в различных законах и правительственных постановлениях, например, "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте" и др.

По состоянию на сентябрь 2026 года льготой могут пользоваться:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

дети до шести лет без отдельного места;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1 категории и ликвидаторы аварии 2 категории;

люди с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие;

ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети с инвалидностью, их сопровождающие;

реабилитированные лица, которым установлена инвалидность в результате политических репрессий.

Чтобы получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте, необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус. Без удостоверения или другой официальной справки пассажиру могут отказать в льготном обслуживании.

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В каком транспорте действуют льготы

В законе "Об автомобильном транспорте" от 5 апреля 2001 года говорится, что бесплатные перевозки распространяются на случаи следования по автобусным маршрутам общего пользования. Льготники не тратят деньги в троллейбусах, трамваях, электричках, городских автобусах и маршрутных такси.

Однако чаще всего именно в маршрутках пассажирам отказывают в бесплатной перевозке даже при наличии удостоверения. Если решение необоснованно, предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Компании не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных мест или ограничивать права граждан.

Ранее Новини.LIVE писали, какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью 3 группы в сентябре 2026 года. Государство гарантирует дополнительную трудовую и медицинскую поддержку. Ездить бесплатно в общественном транспорте нельзя, если нет отдельного решения органов местного самоуправления.

Также Новини.LIVE рассказывали о поддержке пенсионеров в сентябре 2026 года. Пожилым людям предоставляют скидку на оплату коммунальных услуг, право на бесплатный проезд в транспорте, рецептурные лекарства по сниженной цене и пр. При этом необходимо предъявить пенсионное удостоверение.