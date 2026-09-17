Пільгові перевезення пасажирів: кому з українців не потрібно платити за проїзд

Пасажири на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

В Україні не всі громадяни зобов’язані платити за користування громадським транспортом. Закон передбачає пільговий проїзд для визначених категорій осіб. На практиці трапляється багато конфліктних ситуацій, коли водії (зазвичай у маршрутних таксі) відмовляються безплатно перевозити пасажирів. Не завадить дізнатися, хто має право на пільгу восени 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців може безплатно користуватися громадським транспортом.

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Хто не платить за проїзд у 2026 році

Право окремих категорій громадян на пільговий проїзд у громадському транспорті затвердили в різних законах та урядових постановах, наприклад, "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" тощо.

Станом на вересень 2026 року пільгою можуть користуватися:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

військовослужбовці строкової служби;

діти до шести років без окремого місця;

постраждалі учасники Революції Гідності;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідатори аварії 2 категорії;

люди з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі;

ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;

особи з інвалідністю 1 та 2 групи, діти з інвалідністю, їх супроводжуючі;

реабілітовані особи, яким встановили інвалідність через політичні репресії.

Щоб отримати право на безплатний проїзд у громадському транспорті, необхідно пред’явити документ, який підтверджує відповідний статус. Без посвідчення чи іншої офіційної довідки пасажиру можуть відмовити в пільговому обслуговуванні.

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В якому транспорті діють пільги

В законі "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року йдеться, що безплатні перевезення поширюються на випадки курсування автобусними маршрутами загального користування. Пільговики не витрачають кошти у тролейбусах, трамваях, електричках, міських автобусах і маршрутних таксі.

Однак найчастіше саме в маршрутках пасажирам відмовляють у безплатному перевезенні навіть за наявності посвідчення. Якщо рішення безпідставне, передбачена відповідальність відповідно до закону. Компанії не можуть на власний розсуд встановлювати кількість пільгових місць чи обмежувати права громадян.

Раніше Новини.LIVE писали, які пільги передбачені для осіб з інвалідністю 3 групи у вересні 2026 року. Держава гарантує додаткову трудову та медичну підтримку. Їздити безплатно у громадському транспорті не можна, якщо немає окремого рішення органів місцевого самоврядування.

Також Новини.LIVE розповідали про підтримку пенсіонерів у вересні 2026 року. Людям похилого віку надають знижку на оплату комунальних послуг, право безплатного проїзду в транспорті, ліки за рецептами зі зниженою ціною тощо. Водночас потрібно пред’явити пенсійне посвідчення.