Пільги для осіб з інвалідністю 3 групи у вересні: яку підтримку надають українцям

Жінка сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачена підтримка осіб з інвалідністю 3 групи. Держава гарантує громадянам із частковою непрацездатністю допомогу в різних сферах життя. Зокрема вони можуть розраховувати на пільговий проїзд деякими видами транспорту, знижки на лікарські засоби, спеціальні фінансові виплати тощо. Ми розібралися, які пільги доступні у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Пільги для осіб з інвалідністю 3 групи

По-перше, медичні гарантії включають надання на спеціальних умовах протезно-ортопедичних засобів, реабілітаційних виробів, слухових апаратів, колісних крісел для пересування та ін. Додатково передбачені безплатні ліки за рецептами під час амбулаторного лікування в разі отримання виплат, розмір яких не перевищує мінімальну пенсію (2 595 грн у 2026 році).

По-друге, особи з інвалідністю 3 групи можуть користуватися внутрішніми авіарейсами, поїздами, автобусами і річковим транспортом зі знижками 50% у період з 1 жовтня до 15 травня. Пільгового безплатного проїзду у громадському транспорті немає, хоча органи місцевого самоврядування нерідко затверджують такі норми в населених пунктах.

По-третє, трудові гарантії дають право на працевлаштування без випробувального терміну, а роботодавці повинні облаштувати місця з урахуванням стану здоров’я працівників. Їх забезпечують додатковими двома днями щорічної відпустки та ще 14-ма днями оплачуваного відпочинку, якщо інвалідність пов’язана з війною.

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Виплати особам з інвалідністю 3 групи

За наявності достатнього страхового стажу — від 1 до 15 років залежно від віку — особи з інвалідністю 3 групи можуть розраховувати на виплати в розмірі 50% пенсії за віком. Однак мінімальна сума не повинна бути меншою, ніж 2 595 грн.

Якщо страхового стажу не вистачає, українцям призначають державну соціальну допомогу на рівні 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік йдеться про 1 557 грн. Для дітей з інвалідністю виплата дорівнює 70% ПМ — 1 816,50 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, на які пільги можуть розраховувати особи з інвалідністю 2 групи у вересні 2026 року. Для них передбачили безплатний проїзд у міському транспорті, ліки зі знижками і трудові гарантії. Водночас немає підтримки на оплату комунальних послуг.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати 75% знижки на купівлю твердого палива і скрапленого газу. Допомога передбачена для учасників бойових дій, які мешкають у будинках без центрального опалення. Однак існують затверджені норми станом на 2026 рік.