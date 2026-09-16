Льготы для лиц с инвалидностью 3 группы в сентябре: какую поддержку оказывают украинцам

Женщина сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрена поддержка лиц с инвалидностью 3 группы. Государство гарантирует гражданам с частичной нетрудоспособностью помощь в различных сферах жизни. В частности они могут рассчитывать на льготный проезд на некоторых видах транспорта, скидки на лекарственные средства, специальные финансовые выплаты и пр. Мы разобрались, какие льготы доступны в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Льготы для лиц с инвалидностью 3 группы

Во-первых, медицинские гарантии включают предоставление на специальных условиях протезно-ортопедических средств, реабилитационных изделий, слуховых аппаратов, колесных кресел для передвижения и пр. Кроме того, предусмотрены бесплатные лекарства по рецептам во время амбулаторного лечения в случае получения выплат, размер которых не превышает минимальную пенсию (2 595 грн в 2026 году).

Во-вторых, лица с инвалидностью 3 группы могут пользоваться внутренними авиарейсами, поездами, автобусами и речным транспортом со скидкой 50% в период с 1 октября по 15 мая. Льготного бесплатного проезда в общественном транспорте нет, хотя органы местного самоуправления нередко утверждают такие нормы в населенных пунктах.

В-третьих, трудовые гарантии дают право на трудоустройство без испытательного срока, а работодатели должны обустроить рабочие места с учетом состояния здоровья сотрудников. Им предоставляются два дополнительных дня ежегодного отпуска и еще 14 дней оплачиваемого отдыха, если инвалидность связана с войной.

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Выплаты лицам с инвалидностью 3 группы

При наличии достаточного страхового стажа — от 1 до 15 лет в зависимости от возраста — лица с инвалидностью 3 группы могут рассчитывать на выплаты в размере 50% пенсии по возрасту. Однако минимальная сумма не должна быть меньше 2 595 грн.

Если страхового стажа не хватает, украинцам назначают государственную социальную помощь в размере 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 2026 год речь идет о 1 557 грн. Для детей с инвалидностью выплата составляет 70% ПМ — 1 816,50 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, на какие льготы могут рассчитывать лица с инвалидностью 2 группы в сентябре 2026 года. Для них предусмотрены бесплатный проезд в городском транспорте, лекарства со скидками и трудовые гарантии. В то же время нет поддержки на оплату коммунальных услуг.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить 75% скидки на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Помощь предусмотрена для участников боевых действий, проживающих в домах без центрального отопления. Однако существуют утвержденные нормы по состоянию на 2026 год.