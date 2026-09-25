Проїзд у громадському транспорті: якими купюрами не можна оплатити місце в автобусі

Оплатити проїзд не вийде: які гроші не приймуть водії автобусів і маршруток
Чимало українців досі використовують паперові купюри для оплати поїздок у громадському транспорті, попри наявність спеціальних проїзних і можливості безготівкової оплати. Водночас трапляються випадки, коли водії чи кондуктори не приймають банкноти. Цьому є обґрунтоване пояснення — гроші вивели з обігу, тобто вони втратили статус платіжного засобу.
Сайт Новини.LIVE розповідає, якими купюрами гривні не можна оплатити поїздку в автобусі чи тролейбусі станом на осінь 2026 року.
Які банкноти вивели з обігу
Національний банк регулярно оновлює грошові маси і виводить з ужитку купюри давніх років випуску. Такі банкноти втрачають платоспроможність, тобто їх неможливо використати за призначенням і оплатити товари/послуги. Станом на кінець вересня недійсними вважаються номінали:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року;
- 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років.
Замість паперових купюр випускають монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Банкноти, що втратили статус платіжного засобу, можна обміняти в НБУ чи будь-якій фінансовій установі до кінця воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його завершення.
Виходить, заплатити за проїзд у громадському транспорті цими грошима неможливо. Доведеться скористатися іншим способом розрахунку або вийти з автобуса/тролейбуса, щоб уникнути стягнення штрафу за неоплачену поїздку. Залежно від населеного пункту санкція може становити кілька сотень гривень.
Хто має право на транспортні пільги
Раніше ми розповідали, що українське законодавство передбачає безплатний проїзд у громадському транспорті для деяких категорій громадян. Перелік осіб, яким дозволено не платити за зайняте місце, доволі широкий і включає:
- пенсіонерів за віком;
- учасників бойових дій;
- дітей з багатодітних сімей;
- військовослужбовців строкової служби;
- дітей до шести років без окремого місця;
- постраждалих учасників Революції Гідності;
- батьків загиблих або зниклих безвісти військових;
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- постраждалих від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідаторів аварії 2 категорії;
- людей з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючих;
- ветеранів військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;
- поліцейських і співробітників СБУ під час виконання службових обов’язків;
- осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей з інвалідністю, їх супроводжуючих;
- реабілітованих осіб, яким встановили інвалідність через політичні репресії.
Для надання пільги необхідно пред’явити документ, який підтверджує відповідний статус або право на безплатний проїзд. Йдеться про посвідчення особи з інвалідністю, учасника бойових дій, пенсіонера, держслужбовця, ветерана війни тощо. В разі відсутності документа — паперового чи електронного — водій має право вимагати оплату.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що наявність студентського квитка відкриває доступ до низки знижок і пільг. Власники документу можуть платити за поїздки в УЗ на 50% менше. А в Києві студентів забезпечили пільговим користуванням громадським транспортом під час навчання.
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