Проїзд у громадському транспорті: якими купюрами не можна оплатити місце в автобусі

Пасажири виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців досі використовують паперові купюри для оплати поїздок у громадському транспорті, попри наявність спеціальних проїзних і можливості безготівкової оплати. Водночас трапляються випадки, коли водії чи кондуктори не приймають банкноти. Цьому є обґрунтоване пояснення — гроші вивели з обігу, тобто вони втратили статус платіжного засобу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими купюрами гривні не можна оплатити поїздку в автобусі чи тролейбусі станом на осінь 2026 року.

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Які банкноти вивели з обігу

Національний банк регулярно оновлює грошові маси і виводить з ужитку купюри давніх років випуску. Такі банкноти втрачають платоспроможність, тобто їх неможливо використати за призначенням і оплатити товари/послуги. Станом на кінець вересня недійсними вважаються номінали:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року;

1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років.

Замість паперових купюр випускають монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Банкноти, що втратили статус платіжного засобу, можна обміняти в НБУ чи будь-якій фінансовій установі до кінця воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його завершення.

Виходить, заплатити за проїзд у громадському транспорті цими грошима неможливо. Доведеться скористатися іншим способом розрахунку або вийти з автобуса/тролейбуса, щоб уникнути стягнення штрафу за неоплачену поїздку. Залежно від населеного пункту санкція може становити кілька сотень гривень.

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Хто має право на транспортні пільги

Раніше ми розповідали, що українське законодавство передбачає безплатний проїзд у громадському транспорті для деяких категорій громадян. Перелік осіб, яким дозволено не платити за зайняте місце, доволі широкий і включає:

пенсіонерів за віком;

учасників бойових дій;

дітей з багатодітних сімей;

військовослужбовців строкової служби;

дітей до шести років без окремого місця;

постраждалих учасників Революції Гідності;

батьків загиблих або зниклих безвісти військових;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

постраждалих від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідаторів аварії 2 категорії;

людей з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючих;

ветеранів військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

поліцейських і співробітників СБУ під час виконання службових обов’язків;

осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей з інвалідністю, їх супроводжуючих;

реабілітованих осіб, яким встановили інвалідність через політичні репресії.

Для надання пільги необхідно пред’явити документ, який підтверджує відповідний статус або право на безплатний проїзд. Йдеться про посвідчення особи з інвалідністю, учасника бойових дій, пенсіонера, держслужбовця, ветерана війни тощо. В разі відсутності документа — паперового чи електронного — водій має право вимагати оплату.

Що ще варто знати українцям

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