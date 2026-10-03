Курс долара оновив рекорд і може піти вгору: що буде з валютою найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти в переході. Фото: Новини.LIVE

В Україні зростає попит на купюри євро внаслідок стрімкого падіння офіційного курсу. Водночас накопичувати долари громадяни не поспішають, оскільки на валютному ринку спостерігається стабільний висхідний тренд. Вже в першій половині жовтня 2026 року показники можуть перетнути психологічний рівень і вийти за межі 45 грн/дол.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 5 жовтня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,98 грн/дол. — це стане новим рекордом для валютного ринку України. На думку економіста, вже найближчим часом показник може перетнути психологічну межу 45 грн/дол., однак стовідсоткової впевненості немає.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Думаю, курс буде на рівні 45 грн/дол. Чи підніметься він саме наступного тижня — невідомо. Але якихось причин, щоб долар відкотився назад, я не бачу. Це прогнозована ситуація, адже наприкінці вересня безготівкові угоди на купівлю валюти заключали по курсу 45 грн і вище", — зазначив спікер.

Минулого тижня офіційний курс гривні до долара піднімався до 44,97 грн/дол., натякаючи громадянам готуватися до нового рекорду, проте з понеділка розпочався низхідний тренд і значення відкотилися до 44,68 грн/дол. Не виключено, що цього разу ситуація повториться, хоча існує велика ймовірність продовження зростання.

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Куди українцям інвестувати гроші

Раніше ми розповідали, що гроші недоцільно просто зберігати на банківському рахунку чи у вигляді готівки, оскільки вони втрачають купівельну спроможність і не приносять жодного доходу. Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов назвав оптимальні варіанти для українців на зиму.

Він порадив диверсифікувати портфель, відклавши половину суми на купівлю іноземної валюти, а решту залишити у гривні. Вибір між доларом і євро залежить від фінансової ситуації та планів на майбутнє. Якщо ви часто подорожуєте країнами ЄС, доцільно накопичити євро. Плюс у жовтні 2026 року офіційний курс суттєво впав, тому обмін став набагато вигіднішим.

Гривню можна тримати на банківських депозитах чи у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Це допоможе не лише зберегти купівельну спроможність готівки, але й отримати додатковий дохід.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку суму варто відкласти на випадок блекауту. Запас готівки потрібен для миттєвого доступу до фінансів, якщо не вдасться скористатися онлайн-банкінгом чи терміналами самообслуговування. Сума залежить від фінансових звичок людини та кількості членів сім'ї.

Також Новини.LIVE розповідали, якими купюрами гривні українці не зможуть оплатити проїзд у транспорті. НБУ вивів з обігу деякі номінали, а саме банкноти по 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років плюс купюри по 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.