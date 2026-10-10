Курс доллара в Украине: подорожает ли валюта до 50 гривен

Мужчина достает доллары из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Мем "будет доллар по 45" оказался пророческим. Доллар в Украине впервые в истории преодолел отметку в 45 гривен. При обновлении курса он достиг целых 45,06 грн. Однако впоследствии Национальный банк вернул его ниже психологической отметки — до 44,86 грн. Тем не менее в дальнейшем курс все равно может постепенно смещаться вверх, а его динамика в значительной степени будет зависеть от объемов внешней финансовой помощи Украине.

Об этом сообщил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" финансовый аналитик Алексей Кущ.

Реклама

Почему доллар вернулся ниже 45 гривен

Кущ назвал ситуацию своеобразным "эксцессом исполнителя". По его мнению, человек, принимавший соответствующее решение, не оценил возможных последствий своих действий. По словам эксперта, отметка в 45 гривен стала своеобразным троллингом со стороны Национального банка, который после этого вернул курс на прежнее значение.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", — отметил эксперт.

В то же время аналитик не ожидает, что девальвация прекратится. Он считает, что доллар и в дальнейшем может пересекать отметку в 45 гривен, хотя курс не обязательно будет закрепляться именно на ровном значении — возможны показатели вроде 45 гривен с дополнительными копейками.

Читайте также:

Каким может быть курс доллара в 2027 году

По оценкам Куща, в течение ближайшего года обесценивание гривны может составить до 10%. При таком сценарии возможен диапазон курса на уровне 44–50 гривен.

При этом Национальный банк располагает резервами, которые позволяют своевременно проводить валютные интервенции на межбанковском рынке. Также Украина продолжает получать внешнюю финансовую помощь, хотя ее объемы и темпы поступления не полностью соответствуют ожиданиям украинских чиновников.

Именно эти факторы пока сдерживают более быстрое ослабление гривны. Поэтому курс, вероятно, будет двигаться постепенно, меняя диапазоны колебаний в зависимости от ситуации.

Чего ожидать от доллара зимой

Сейчас курс находится в диапазоне 44–45 гривен за доллар. По словам эксперта, наличный рынок демонстрирует котировки на уровне 44,85–45 гривен и фактически удерживает психологическую отметку, вокруг которой возник мем.

По словам Куща, следующим возможным диапазоном может стать 46–47 гривен за доллар, и это произойдет уже этой зимой. Дальнейшее движение к отметке в 50 гривен будет зависеть от динамики поступления внешней финансовой помощи.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE уже рассказывали, почему девальвации в ближайшее время не удастся избежать. Валютный рынок уже адаптировался к такому сценарию. По словам специалистов, Украина имеет рекордные международные резервы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему возник дисбаланс с валютой. Об этом рассказывал главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный. По словам Черного, в течение последнего месяца Национальный банк потратил 5,5 млрд долларов на поддержку курса.