Курс долара в Україні: чи подорожчає валюта до 50 гривень

Чоловік дістає долари з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Мем "буде долар по 45" став пророчим. Долар в Україні вперше в історії подолав позначку 45 гривень. Під час оновлення курсу він сягнув аж 45,06 грн. Однак згодом Національний банк повернув його нижче психологічної межі — до 44,86 грн. Проте надалі курс все одно може поступово зміщуватися вгору, а його динаміка значною мірою залежатиме від обсягів зовнішньої фінансової допомоги Україні.

Про це повідомив у етері проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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Чому долар повернувся нижче 45 гривень

Кущ назвав ситуацію своєрідним "ексцесом виконавця". На його думку, людина, яка ухвалювала відповідне рішення, не оцінила можливих наслідків своїх дій. За словами експерта, позначка у 45 гривень стала своєрідним тролінгом з боку Національного банку, який після цього повернув курс назад.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", — зазначив експерт.

Водночас аналітик не очікує, що девальвація припиниться. Він вважає, що долар і надалі може перетинати межу 45 гривень, хоча курс не обов’язково закріплюватиметься саме на рівному значенні — можливі показники на кшталт 45 гривень із додатковими копійками.

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За оцінками Куща, упродовж найближчого року знецінення гривні може становити до 10%. При такому варіанті можливий діапазон курсу на рівні 44-50 гривень.

При цьому Національний банк має резерви, які дозволяють вчасно проводити валютні інтервенції на міжбанківському ринку. Також Україна продовжує отримувати зовнішню фінансову допомогу, хоча її обсяги та темпи надходження не повністю відповідають очікуванням українських чиновників.

Саме ці чинники наразі стримують швидше ослаблення гривні. Тому курс, імовірно, рухатиметься поступово, змінюючи діапазони коливань залежно від ситуації.

Чого очікувати від долара взимку

Наразі курс перебуває в діапазоні 44-45 гривень за долар. За словами експерта, готівковий ринок демонструє котирування на рівні 44,85-45 гривень і фактично утримує психологічну позначку, навколо якої виник мем.

За словами Куща, наступним можливим діапазоном може бути 46-47 гривень за долар і відбудеться це вже цієї зими. Подальший рух до 50 гривень залежатиме від динаміки надходження зовнішньої фінансової допомоги.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE вже розповідали, чому девальвації найближчим часом не вдасться уникнути. Валютний ринок уже адаптувався до такого сценарію. За словами спеціалістів, Україна має рекордні міжнародні резерви.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому виник дисбаланс із валютою. Про це розповідав головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний. За словами Чорного, протягом останнього місяця Національний банк витратив 5,5 млрд доларів на підтримку курсу.