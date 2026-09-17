Идеальный ребенок за 50 тысяч долларов: как работает генетический отбор эмбрионов

Врач. Фото: Pexels

Дополнительные сантиметры роста, высокий IQ и отсутствие склонности к депрессии — вот за что состоятельные инвесторы готовы отдавать миллиарды долларов лабораториям по оплодотворению. Генетический отбор эмбрионов вышел из научной фантастики и стал реальным бизнесом. Пока американские клиники устанавливают цену на "идеальных детей", Европа пытается остановить новую эру расслоения человечества.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто из известных инвесторов уже вложился в стартап и какие риски таит в себе процедура генетического скрининга.

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Как генетическая медицина превращается в супермаркет

Традиционно генетический скрининг при искусственном оплодотворении использовался исключительно для того, чтобы уберечь будущего ребёнка от тяжёлых наследственных патологий. Однако новые технологии и желание заработать на человеческих чувствах меняют вектор. В основе новой услуги лежит полигенный скрининг PGT-P, который анализирует тысячи фрагментов ДНК и рассчитывает предрасположенность эмбриона к раку, диабету или шизофрении.

Американские стартапы вроде Orchid, Nucleus или Herasight пошли ещё дальше. Они разработали услугу, в рамках которой оценивают не только риски заболеваний, но и рост, IQ, цвет волос и ожидаемую продолжительность жизни. Родители получают "генетическое резюме" нескольких эмбрионов и могут выбрать тот, который имеет лучшие статистические показатели.

Не только родители проявляют интерес

Возможность создать ребенка "на заказ" пока привлекает состоятельных инвесторов. В стартапы новой волны уже вложились:

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соучредитель Reddit Алексис Оганян;

фонд Питера Тиля;

венчурное подразделение Samsung;

основатель Coinbase Брайан Армстронг;

соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.

Процедура искусственного оплодотворения вне женского тела по-прежнему остается слишком дорогой. К ней обращаются семьи преимущественно из-за бесплодия. Если же за счет автоматизации лабораторий удастся снизить стоимость процедуры, искусственное оплодотворение начнут выбирать здоровые и состоятельные люди исключительно ради минимизации генетических рисков. По оценкам экспертов, в таком случае объем всей индустрии фертильности достигнет от 400 до 500 миллиардов долларов в год.

Почему наука не является точной

Несмотря на громкую рекламу, реальный научный эффект от такого отбора остается скромным. Исследования показывают: выбор "лучшего" из десяти доступных эмбрионов добавляет в среднем лишь 3 балла к прогнозируемому IQ и около 2,9 сантиметра к росту. Если же пригодных эмбрионов меньше пяти, этот прирост становится почти незаметным.

Ученые подчеркивают, что на интеллект и здоровье влияют не только гены, но и окружающая среда, образ жизни, образование и питание. Кроме того, генетические модели создавались преимущественно на данных людей европейского происхождения, поэтому для других этнических групп они менее точны. Дополнительный риск заключается в том, что эмбрион с низкой предрасположенностью к одной болезни может иметь скрытые риски в отношении других патологий.

Реакция мира

Технологический отбор ставит серьезные этические вызовы. Сейчас он диктует рынок, маркетинговые обещания и материальное положение родителей. Это создает угрозу дискриминации и дополнительного давления на будущего ребенка, который будет вынужден оправдывать купленные прогнозы.

Мир по-разному реагирует на этот тренд. Великобритания заняла жесткую позицию — полигенный отбор эмбрионов в стране вне закона, и британским клиникам запрещено использовать такие анализы даже из клиник США. Зато в Соединенных Штатах рынок продолжает стремительно развиваться. Если со временем такие тесты начнут покрывать страховые компании, генетический скрининг рискует превратиться из привилегии состоятельных людей в новую скрытую норму для всех родителей.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали о повышении заработной платы украинским медикам. Речь идет об установлении минимальной зарплаты в размере 35 тысяч гривен для врачей, 25 тысяч — для фельдшеров и медсестер и 18 тысяч — для младшего медицинского персонала.

Также Новини.LIVE сообщали, что родителям упростили снятие ребенка с регистрации по месту жительства. Во многих случаях всё можно оформить через портал "Дія". Одному из родителей достаточно подать заявление, а второй подтверждает своё согласие электронной подписью.