Ідеальна дитина за 50 тисяч доларів: як працює генетичний відбір ембріонів

Лікар. Фото: Pexels

Додаткові сантиметри зросту, високе IQ та відсутність схильності до депресії — ось за що заможні інвестори готові віддавати мільярди доларів у лабораторії запліднення. Генетичний відбір ембріонів вийшов із наукової фантастики і став реальним бізнесом. Поки американські клініки формують ціну на "ідеальних дітей", Європа намагається зупинити нову еру розшарування людства.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто з відомих інвесторів вже залучився у стартап та які застереження несе за собою процедура генетичного скринінгу.

Реклама

Як генетична медицина перетворюється на супермаркет

Традиційно генетичний скринінг під час штучного запліднення використовувався виключно для того, щоб вберегти майбутню дитину від важких спадкових патологій. Однак нові технології і бажання заробити на людських почуттях змінюють вектор. В основі нової послуги лежить полігенний скринінг PGT-P, який аналізує тисячі фрагментів ДНК і розраховує схильність ембріона до раку, діабету чи шизофренії.

Американські стартапи на кшталт Orchid, Nucleus чи Herasight пішли ще далі. Вони сформували послугу, де оцінюють не тільки ризики хвороб, а й зріст, IQ, колір волосся та очікувану тривалість життя. Батьки отримують на руки "генетичне резюме" кількох ембріонів і можуть обрати той, який має найкращі статистичні показники.

Не тільки батьки цікавляться

Можливість створити дитину "під замовлення" приваблює поки заможніх інвесторів. У стартапи нової хвилі вже вклалися:

Читайте також:

співзасновник Reddit Алексіс Оганян;

фонд Пітера Тіля;

венчурний підрозділ Samsung;

засновник Coinbase Браян Армстронг;

співзасновник Ethereum Віталік Бутерін.

Процедура штучного запліднення за межами жіночого тіла залишається надто дорогою. За нею звертаються родини переважно через безпліддя. Якщо ж за рахунок автоматизації лабораторій ціну процедури вдасться знизити, штучне запліднення почнуть обирати здорові й заможні люди виключно заради мінімізації генетичних ризиків. За оцінками експертів, у такому разі обсяг всієї індустрії фертильності досягне від 400 до 500 мільярдів доларів на рік.

Чому наука не є точною

Незважаючи на гучну рекламу, реальний науковий ефект від такого відбору залишається скромним. Дослідження свідчать: вибір "найкращого" з десяти доступних ембріонів додає в середньому лише 3 бали до прогнозованого IQ та близько 2,9 сантиметра до зросту. Якщо ж придатних ембріонів менше п'яти, цей приріст стає майже непомітним.

Науковці наголошують, що на інтелект та здоров'я впливають не лише гени, а й довкілля, спосіб життя, освіта та харчування. Окрім того, генетичні моделі створювали переважно на даних людей європейського походження, тому для інших етнічних груп вони менш точні. Додатковий ризик полягає в тому, що ембріон із низькою схильністю до однієї хвороби може мати приховані ризики щодо інших патологій.

Реакція світу

Технологічний відбір формує суттєві етичні виклики. Зараз він диктує ринок, маркетингові обіцянки та статки батьків. Це створює загрозу дискримінації та додаткового тиску на майбутню дитину, яка буде змушена відповідати купленим прогнозам.

Світ реагує на цей тренд по-різному. Велика Британія зайняла жорстку позицію — полігенний відбір ембріонів у країні поза законом, і заборонив британським клінікам використовувати такі аналізи навіть із клінік США. Натомість у Сполучених Штатах ринок продовжує стрімко розвиватися. Якщо з часом такі тести почнуть покривати страхові компанії, генетичний скринінг ризикує перетворитися з привілею заможних на нову приховану норму для всіх батьків.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали про підвищення заробітних плат українським медикам. Йдеться про встановлення мінімальної зарплати у розмірі 35 тисяч гривень для лікарів, 25 тисяч — для фельдшерів і медсестер та 18 тисяч — для молодшого медичного персоналу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що батькам спростили зняття дитини з реєстрації місця проживання. У багатьох випадках усе можна оформити через портал "Дія". Одному з батьків достатньо подати заяву, а другий підтверджує свою згоду електронним підписом.