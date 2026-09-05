Курс долара не затримається на низькій позиції: чого очікувати найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігаються суттєві коливання курсу долара на початку вересня 2026 року. Всього за два дні показник, розрахований Національним банком, підвищився на 27 копійок. Експерти прогнозують перетин психологічного рівня до кінця місяця, проте найближчим часом підстав для різкої девальвації гривні немає.

Що буде з курсом долара в Україні, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

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Чого очікувати від курсу долара

Ще 2 вересня офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 44,45 грн/дол. після низхідної тенденції у другій половині серпня. Але вже 4 вересня показник піднявся на 27 копійок — до 44,72 грн/дол.

Експерт пояснив різкі коливання невиконанням графіків фінансових надходжень до державного бюджету. Аби покращити ситуацію, НБУ може прискорити девальвацію національної валюти. Хоча в період 7-13 вересня офіційний курс навряд чи зможе досягти психологічного рівня.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Не тільки це провокує дорожчання долара. На курс впливає припинення експорту через морські порти, продажу сільгосппродукції та металу. Плюс зупинка металургійних підприємств — Запоріжсталі і Криворіжсталі, тому що вони вражені ракетами", — констатував Плотніков.

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Українцям варто готуватися до коливань у межах 20-50 копійок наступного тижня. Зміни можливі у разі непередбачуваних подій, здатних вплинути на валютний ринок. Однак немає підстав очікувати суттєвих зрушень найближчим часом.

Коли долар підніметься до 50 грн

Раніше ми розповідали, коли українці побачать долар по 50 грн в обмінних пунктах. Економіст Сергій Фурса зазначив, що з нинішніми темпами девальвації американська валюта досягне цієї позначки не раніше кінця 2027 року. І навіть тоді не варто сприймати долар по 50 грн як катастрофічний сценарій.

"В Україні інфляція на кінець року буде доходити до 10%. Тому девальвація національної валюти на 5-10% — це абсолютно здорова історія для такої економіки, як наша", — зазначив фахівець.

За його словами, різниця між 46 грн у 2026 році та 50 грн наприкінці 2027 становить менше 10%. Це відповідає загальній інфляції в Україні та підтверджує контрольовану девальвацію гривні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що 2 вересня гривні виповнилося 30 років. У 1996-му Україна провела грошову реформу та ввела в обіг купюри першого покоління. Ми дізналися, як тодішній дизайн банкнот відрізнявся від теперішнього.

Також Новини.LIVE розповідали, які номінали гривні стали мінімальними і максимальними у 2026 році. Національний банк вивів з обігу купюри по 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Натомість банкнотний ряд поповнили паперові гроші номіналом 2 000 грн.