Курс доллара не задержится на низкой позиции: чего ждать в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдаются значительные колебания курса доллара в начале сентября 2026 года. Всего за два дня показатель, рассчитанный Национальным банком, вырос на 27 копеек. Эксперты прогнозируют преодоление психологического уровня до конца месяца, однако в ближайшее время оснований для резкой девальвации гривны нет.

Что будет с курсом доллара в Украине, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

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Чего ожидать от курса доллара

Еще 2 сентября официальный курс гривны к доллару находился на уровне 44,45 грн/долл. после нисходящей тенденции во второй половине августа. Но уже 4 сентября показатель поднялся на 27 копеек — до 44,72 грн/долл.

Эксперт объяснил резкие колебания невыполнением графиков поступлений в государственный бюджет. Чтобы улучшить ситуацию, НБУ может ускорить девальвацию национальной валюты. Хотя в период с 7 по 13 сентября официальный курс вряд ли сможет достичь психологического уровня.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Не только это провоцирует подорожание доллара. На курс влияет прекращение экспорта через морские порты, продажи сельхозпродукции и металла. Плюс остановка металлургических предприятий — Запорожстали и Криворожстали, поскольку они пострадали от ракетных ударов, — констатировал Плотников.

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Украинцам стоит готовиться к колебаниям в пределах 20-50 копеек на следующей неделе. Изменения возможны в случае непредвиденных событий, способных повлиять на валютный рынок. Однако нет оснований ожидать существенных сдвигов в ближайшее время.

Когда доллар поднимется до 50 грн

Ранее мы рассказывали, когда украинцы увидят доллар по 50 грн в обменных пунктах. Экономист Сергей Фурса отметил, что при нынешних темпах девальвации американская валюта достигнет этой отметки не раньше конца 2027 года. И даже тогда не стоит воспринимать доллар по 50 грн как катастрофический сценарий.

"В Украине инфляция к концу года будет достигать 10%. Поэтому девальвация национальной валюты на 5-10% — это абсолютно нормальное явление для такой экономики, как наша", — отметил специалист.

По его словам, разница между 46 грн в 2026 году и 50 грн в конце 2027-го составляет менее 10%. Это соответствует общей инфляции в Украине и подтверждает контролируемую девальвацию гривны.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что 2 сентября гривне исполнилось 30 лет. В 1996 году Украина провела денежную реформу и ввела в обращение купюры первого поколения. Мы узнали, чем тогдашний дизайн банкнот отличался от нынешнего.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году. Национальный банк вывел из обращения купюры по 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов. Вместо этого банкнотный ряд пополнили бумажные деньги номиналом 2 000 грн.