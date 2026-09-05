Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В обменниках перепишут показатели: что будет с курсом доллара в Украине

В обменниках перепишут показатели: что будет с курсом доллара в Украине

Ua ru
5 сентября 2026 15:15
Курс доллара не задержится на низкой позиции: чего ждать в ближайшее время
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдаются значительные колебания курса доллара в начале сентября 2026 года. Всего за два дня показатель, рассчитанный Национальным банком, вырос на 27 копеек. Эксперты прогнозируют преодоление психологического уровня до конца месяца, однако в ближайшее время оснований для резкой девальвации гривны нет.

Что будет с курсом доллара в Украине, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Чего ожидать от курса доллара

Еще 2 сентября официальный курс гривны к доллару находился на уровне 44,45 грн/долл. после нисходящей тенденции во второй половине августа. Но уже 4 сентября показатель поднялся на 27 копеек — до 44,72 грн/долл.

Эксперт объяснил резкие колебания невыполнением графиков поступлений в государственный бюджет. Чтобы улучшить ситуацию, НБУ может ускорить девальвацию национальной валюты. Хотя в период с 7 по 13 сентября официальный курс вряд ли сможет достичь психологического уровня.

В обменниках перепишут показатели: что будет с курсом доллара в Украине - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Не только это провоцирует подорожание доллара. На курс влияет прекращение экспорта через морские порты, продажи сельхозпродукции и металла. Плюс остановка металлургических предприятий — Запорожстали и Криворожстали, поскольку они пострадали от ракетных ударов, — констатировал Плотников.

Читайте также:

Украинцам стоит готовиться к колебаниям в пределах 20-50 копеек на следующей неделе. Изменения возможны в случае непредвиденных событий, способных повлиять на валютный рынок. Однако нет оснований ожидать существенных сдвигов в ближайшее время.

Когда доллар поднимется до 50 грн

Ранее мы рассказывали, когда украинцы увидят доллар по 50 грн в обменных пунктах. Экономист Сергей Фурса отметил, что при нынешних темпах девальвации американская валюта достигнет этой отметки не раньше конца 2027 года. И даже тогда не стоит воспринимать доллар по 50 грн как катастрофический сценарий.

"В Украине инфляция к концу года будет достигать 10%. Поэтому девальвация национальной валюты на 5-10% — это абсолютно нормальное явление для такой экономики, как наша", — отметил специалист.

По его словам, разница между 46 грн в 2026 году и 50 грн в конце 2027-го составляет менее 10%. Это соответствует общей инфляции в Украине и подтверждает контролируемую девальвацию гривны.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что 2 сентября гривне исполнилось 30 лет. В 1996 году Украина провела денежную реформу и ввела в обращение купюры первого поколения. Мы узнали, чем тогдашний дизайн банкнот отличался от нынешнего.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году. Национальный банк вывел из обращения купюры по 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов. Вместо этого банкнотный ряд пополнили бумажные деньги номиналом 2 000 грн.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации