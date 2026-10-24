Омолодження клітин у 2026 році: за що найвпливовіші люди віддають мільярди доларів

Косметологічні процедури. Фото: УНІАН

Прагнення подолати біологічне старіння перетворилося на головну одержимість Кремнієвої долини. Доки технологічні мільярдери спрямовують мільярди доларів в біотехнологічні стартапи, наука робить перші обережні кроки від експериментів на гризунах до клінічних випробувань за участю людей. Вперше в історії експериментальна терапія клітинного перепрограмування продемонструвала реальні позитивні зрушення в пацієнтів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Yahoo News.

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Перші успіхи та застереження науковців

Американська біотехнологічна компанія Life Biosciences представила перші дані щодо безпеки та ефективності своєї омолоджувальної терапії. В експериментальному дослідженні взяли участь троє пацієнтів із важким захворюванням очей, що спричиняє незворотну втрату зору — глаукомою.

Курс лікування передбачав ін'єкційне введення препарату в очне яблуко із подальшим восьмитижневим прийманням спеціальних антибіотиків, які слугують каталізатором для активації факторів омолодження всередині клітин.

За підсумками обстеження:

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жоден із трьох учасників не зазнав серйозних побічних ефектів;

у двох пацієнтів зафіксували суттєве покращення зорових функцій;

незалежна рада з моніторингу безпеки дозволила потроїти дозування для наступної піддослідної групи.

Суть методу полягає у введенні в клітини спеціальних генетичних "інструкцій", що змушує зрілу клітину повернутися до більш молодого стану.

Однак президент New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai Джеймс Цай наголошує, що наявні результати є надто попередніми. За його словами, препарат міг не повністю "відмотати вік" очного яблука назад, а лише посилити електричні сигнали в ще живих нервових волокнах.

Мільярдні ставки та експерименти над собою

Якщо технологія підтвердить свою дієвість під час лікування очей, її планується адаптувати для боротьби з іншими віковими патологіями — артритом, атеросклерозом, гіпертонією та хворобою Альцгеймера. Операційний директор Life Biosciences Майкл Рінгел називає такий метод "універсальним ключем" до довголіття.

У розробку подібних рішень інвестують найзаможніші люди світу:

Джефф Безос та Юрій Мільнер залучили понад 3 мільярда доларів. Вклад Сема Альтмана оцінюється в 1,8 мільярдів доларів. Пітер Тіль залучив 435 мільйонів доларів .

Паралельно з офіційними науковими дослідженнями мільярдери вдаються до радикального особистого біохакінгу. Засновник Braintree Браян Джонсон витрачає до 2 мільйонів доларів на рік на процедури омолодження, включаючи переливання плазми крові свого сина. Сем Альтман дотримується 15-годинного голодування та світлотерапії, а Пітер Тіль приймає гормон росту, розраховуючи прожити щонайменше до 120 років.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали про інший стартап Кремнієвої долини. Йдеться про створення дитини за "параметрами", які визначають безпосередньо батьки. Хоча раніше процедура застосовувалась задля того, аби вберегти майбутню дитину від важких спадкових патологій.

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