Два польских паспорта. Фото: Pexels

В ближайшее время для украинцев в Польше могут измениться правила получения гражданства. Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) подготовило ранее анонсированный законопроект, который предусматривает ужесточение процедуры получения местного паспорта для иностранцев. Авторы идеи предложили ввести обязательный экзамен на знание Польши и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал PAP.pl.

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Условия получения гражданства Польши

Учитывая рост числа иностранцев, проявляющих интерес к получению польского паспорта, в MSWiA предложили ужесточить требования в вопросе гражданства в целях обеспечения национальной безопасности. Среди потенциальных нововведений стоит выделить:

обязательный экзамен на знание Польши;

более высокий уровень владения языком — с нынешнего B1 до B2;

продление срока легального проживания;

проверку налогового резидентства для определения центра жизненных интересов;

наличие юридического права на проживание в определенном объекте недвижимости;

обязательную присягу на верность Республике Польша.

"Новые правила призваны укрепить национальную безопасность и более тщательно проверить подлинные связи иностранцев с Польшей. Планируемая дата принятия проекта Советом министров — четвертый квартал 2026 года", — говорится на портале.

Отказ в предоставлении гражданства

Также в документе расширен перечень оснований для отказа соискателям польского паспорта. Решение обязательно будет отрицательным в случае представления поддельных документов или ложных личных данных, а также если иностранец угрожает общественному порядку.

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Кроме того, Министерство внутренних дел и администрации предложило лишать гражданства людей, которые скрыли важные сведения во время проверки, подделали документы и пр.

Наконец, законопроект предусматривает прекращение действия упрощенной процедуры восстановления гражданства Польши. Если инициативу поддержат, воспользоваться своим правом можно будет только до 31 декабря 2030 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить второе гражданство. Однако выбранное государство должно входить в список "дружественных", согласно постановлению Кабинета Министров. В противном случае получение второго паспорта будет считаться неправомерным и повлечет за собой ответственность.

Также Новини.LIVE рассказывали о "самых дешевых" паспортах в 2026 году. Речь идет о случаях, когда иностранцы приобретают гражданство за инвестиции. Меньше всего нужно заплатить за паспорт островного государства в Центральной Африке — Сан-Томе и Принсипи (от 90 000 долларов).