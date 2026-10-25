Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы могут получать ежемесячные выплаты в Польше: как оформить

Некоторые украинцы могут получать ежемесячные выплаты в Польше: как оформить

Ua ru
25 октября 2026 14:10
Выплаты для украинцев в Польше: кому могут назначить социальную стипендию и какие условия Pexels
Люди на улице польского города. Фото: Pexels

Некоторые украинцы могут рассчитывать на финансовую помощь в Польше. Речь идет о назначении социальной стипендии или других выплат, связанных с обучением в высшем учебном заведении. Статус временной защиты не является препятствием для получения средств. Однако необходимо соответствовать конкретным критериям и выполнить обязательные требования программы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон о высшем образовании и науке.

Реклама

Виды денежной поддержки для студентов

Назначение социальной стипендии и других видов финансовой помощи для студентов регулирует Prawo o szkolnictwie wyższym. Согласно польскому законодательству, иностранцы со статусом временной защиты могут претендовать на выплаты и получить освобождение от оплаты за очное обучение на общих основаниях.

Всего в Польше выделяют шесть видов денежной поддержки для студентов:

  • социальная стипендия — предоставляется после проверки материального положения семьи;
  • стипендия для лиц с инвалидностью — не зависит от дохода и назначается на основании медицинского заключения;
  • единовременная помощь (zapomoga) — если возникла сложная жизненная ситуация;
  • стипендия ректора — выплачивается за высокие результаты в учебе, а также за научные, художественные и спортивные достижения национального уровня;
  • стипендия органа местного самоуправления;
  • стипендия частного спонсора.

"Юристы подчеркивают норму, решающую вопрос для студентов из Украины. Закон называет среди иностранцев, освобожденных от платы за обучение, человека, имеющего статус беженца в Польше или пользующегося временной/дополнительной защитой", — говорится на специализированном портале Ukrainian in Poland.

Читайте также:

Как получить социальную стипендию в Польше

Важным условием для назначения выплаты является доход на одного человека в семье. Порогом в 2026 году является сумма 2 099,70 злотых (ориентировочно 24 400 грн) — это 45% минимальной зарплаты в Польше, действующей на 1 января 2025 года.

Формула расчета включает собственные доходы студента, второго супруга, родителей, законных/фактических опекунов, а также детей, находящихся на иждивении этих лиц (несовершеннолетних, с инвалидностью независимо от возраста и других студентов до 26 лет).

Стипендию назначают на один учебный год или семестр, а продолжительность выплаты — до 10 или до 5 месяцев соответственно. Если человек уже получил диплом бакалавра или магистра и вновь начал обучение в университете, финансовая помощь не назначается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам подтвердить финансовое положение на границе с Польшей. Требуется предъявить минимальную сумму наличных или выписку из банка о балансе на счете. Лимит составляет 300 злотых на поездку продолжительностью до четырех дней или 75 злотых на каждый день.

Также Новини.LIVE рассказывали, что арендаторы и владельцы жилья с небольшими доходами могут претендовать на жилищную субсидию в Польше. Она покрывает часть арендной платы и расходов на коммунальные услуги. Размер помощи составляет в среднем 200-400 злотых в месяц.

Польша выплаты стипендии помощь украинцы в Польше
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации