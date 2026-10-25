Люди на улице польского города. Фото: Pexels

Некоторые украинцы могут рассчитывать на финансовую помощь в Польше. Речь идет о назначении социальной стипендии или других выплат, связанных с обучением в высшем учебном заведении. Статус временной защиты не является препятствием для получения средств. Однако необходимо соответствовать конкретным критериям и выполнить обязательные требования программы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон о высшем образовании и науке.

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Виды денежной поддержки для студентов

Назначение социальной стипендии и других видов финансовой помощи для студентов регулирует Prawo o szkolnictwie wyższym. Согласно польскому законодательству, иностранцы со статусом временной защиты могут претендовать на выплаты и получить освобождение от оплаты за очное обучение на общих основаниях.

Всего в Польше выделяют шесть видов денежной поддержки для студентов:

социальная стипендия — предоставляется после проверки материального положения семьи;

стипендия для лиц с инвалидностью — не зависит от дохода и назначается на основании медицинского заключения;

единовременная помощь (zapomoga) — если возникла сложная жизненная ситуация;

стипендия ректора — выплачивается за высокие результаты в учебе, а также за научные, художественные и спортивные достижения национального уровня;

стипендия органа местного самоуправления;

стипендия частного спонсора.

"Юристы подчеркивают норму, решающую вопрос для студентов из Украины. Закон называет среди иностранцев, освобожденных от платы за обучение, человека, имеющего статус беженца в Польше или пользующегося временной/дополнительной защитой", — говорится на специализированном портале Ukrainian in Poland.

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Как получить социальную стипендию в Польше

Важным условием для назначения выплаты является доход на одного человека в семье. Порогом в 2026 году является сумма 2 099,70 злотых (ориентировочно 24 400 грн) — это 45% минимальной зарплаты в Польше, действующей на 1 января 2025 года.

Формула расчета включает собственные доходы студента, второго супруга, родителей, законных/фактических опекунов, а также детей, находящихся на иждивении этих лиц (несовершеннолетних, с инвалидностью независимо от возраста и других студентов до 26 лет).

Стипендию назначают на один учебный год или семестр, а продолжительность выплаты — до 10 или до 5 месяцев соответственно. Если человек уже получил диплом бакалавра или магистра и вновь начал обучение в университете, финансовая помощь не назначается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам подтвердить финансовое положение на границе с Польшей. Требуется предъявить минимальную сумму наличных или выписку из банка о балансе на счете. Лимит составляет 300 злотых на поездку продолжительностью до четырех дней или 75 злотых на каждый день.

Также Новини.LIVE рассказывали, что арендаторы и владельцы жилья с небольшими доходами могут претендовать на жилищную субсидию в Польше. Она покрывает часть арендной платы и расходов на коммунальные услуги. Размер помощи составляет в среднем 200-400 злотых в месяц.