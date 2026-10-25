Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Деякі українці можуть розраховувати на фінансову допомогу в Польщі. Йдеться про призначення соціальної стипендії чи інших виплат, пов’язаних із навчанням у закладі вищої освіти. Статус тимчасового захисту не є перешкодою для отримання коштів. Однак необхідно відповідати конкретним критеріям і виконати обов’язкові вимоги програми.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон про вищу освіту і науку.

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Види грошової підтримки для студентів

Призначення соціальної стипендії та інших видів фінансової допомоги для студентів регулює Prawo o szkolnictwie wyższym. Згідно з польським законодавством, іноземці з тимчасовим захистом можуть претендувати на виплати й отримати звільнення від плати за стаціонарне навчання на загальних підставах.

Всього виділяють шість видів грошової підтримки для студентів у Польщі:

соціальна стипендія — надається після перевірки матеріального стану родини;

стипендія для осіб з інвалідністю — не залежить від доходу і призначається на підставі медичного висновку;

одноразова допомога (zapomoga) — якщо виникла скрутна життєва ситуація;

стипендія ректора — виплачують за значні результати в навчанні, а також за наукові/мистецькі/спортивні досягнення національного рівня;

стипендія органу місцевого самоврядування;

стипендія приватного фундатора.

"Юристи підкреслюють норму, що вирішує питання для студентів з України. Закон називає серед іноземців, звільнених від плати за навчання, особу, яка має статус біженця в Польщі або користується тимчасовим чи додатковим захистом", — йдеться на спеціалізованому порталі Ukrainian in Poland.

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Як отримати соціальну стипендію в Польщі

Важливою умовою для призначення виплати є дохід на одну людину в родині. Порогом у 2026 році є сума 2 099,70 злотих (орієнтовно 24 400 грн) — це 45% мінімальної зарплати в Польщі, дійсної на 1 січня 2025 року.

Формула розрахунку включає власні доходи студента, другого з подружжя, батьків, законних/фактичних опікунів, а також дітей, які перебувають на утриманні цих осіб (неповнолітніх, з інвалідністю незалежно від віку та інших студентів до 26 років).

Стипендію призначають на один навчальний рік або семестр, а тривалість виплати — до 10 або до 5 місяців відповідно. Якщо людина вже отримала диплом бакалавра чи магістра і знову розпочала навчання в університеті, фінансова допомога не призначається.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям підтвердити фінансовий стан на кордоні з Польщею. Вимагається пред’явлення мінімальної суми готівки або виписки з банку про баланс на рахунку. Ліміт становить 300 злотих на поїздку до чотирьох днів або 75 злотих на кожен день.

Також Новини.LIVE розповідали, що орендарі та власники житла з невеликими доходами можуть претендувати на житлову субсидію в Польщі. Вона покриває частину оренди і витрат на комунальні послуги. Розмір допомоги становить 200-400 злотих у середньому на місяць.