Чоловік рахує комунальнку. Фото: Новини.LIVE

Оплата оренди житла та комунальних послуг становить вагому частку витрат. Задля підтримки осіб із відносно низьким рівнем доходів державна система передбачає фінансову допомогу — житлову субсидію (dodatek mieszkaniowy). У 2026 році виплата призначається на 6 місяців та виплачується з бюджету гміни чи міста, а її середній розмір становить від 200 до 400 злотих на місяць залежно від індивідуальної фінансової ситуації заявника.

Про це повідомляє польське видання Wprost Biznes, передають Новини.LIVE.

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Кому можуть призначити житлову субсидію

Права на субсидію мають як власники приватної нерухомості чи члени житлових кооперативів, так і особи, які офіційно орендують житло. Ключовим критерієм для отримання субсидії є середній місячний дохід домогосподарства за останні місяці.

Граничні показники розраховуються у відсотках від середньої заробітної плати:

для тих, хто проживає один дохід нетто не повинен перевищувати 3 272,69 злотих на місяць, що відповідає 40% від середньої зарплати;

для родини середньомісячний чистий дохід на одну особу не повинен перевищувати 2 454,52 злотих — 30% від середньої зарплати.

Які вимоги до метражу житла

Другою важливою умовою є площа квартири або будинку. Субсидія надається, якщо площа житла не перевищує встановлені нормативні ліміти (базові та максимально допустимі):

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1 особа: базова норма — 35 кв. м (максимально допустима — до 45,5 кв. м);

2 особи: базова норма — 40 кв. м (максимально — до 52 кв. м);

3 особи: базова норма — 45 кв. м (максимально — до 58,5 кв. м);

4 особи: базова норма — 55 кв. м (максимально — до 71,5 кв. м);

5 осіб: базова норма — 65 кв. м (максимально — до 84,5 кв. м).

Якщо в помешканні проживає особа з інвалідністю, яка пересувається на кріслі-колісному або потребує окремої кімнати для догляду, ліміт площі збільшується додатково на 15 кв. м.

Перелік документів для оформлення та порядок виплат

Щоб оформити dodatek mieszkaniowy, заявнику необхідно підготувати та подати до міського або гмінного управління (уженду) наступний пакет документів:

Заява про призначення житлової субсидії. Бланк можна отримати в установі або завантажити на її офіційному сайті. Декларація про доходи всіх співмешканців за останні 3 місяці перед подачею заяви. Документ, що підтверджує площу помешкання. Це може бути договір оренди, витяг з реєстру права власності тощо. Документи про витрати на утримання житла за останній повний місяць перед поданням заяви: квитанції про оплату оренди, комунальних послуг, рахунки за електроенергію, газ чи обслуговування будинку. Документ з дійсним статусом PESEL UKR.

Субсидія призначається терміном на пів року, починаючи з першого дня місяця, наступного за днем подання заяви. Кошти перераховуються щомісяця до 10-го числа безпосередньо управителю будинку або орендодавцю для часткового покриття належних платежів за житло.

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