Мужчина считает счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Оплата аренды жилья и коммунальных услуг составляет значительную долю расходов. В целях поддержки лиц с относительно низким уровнем доходов государственная система предусматривает финансовую помощь — жилищную субсидию (dodatek mieszkaniowy). В 2026 году пособие назначается на 6 месяцев и выплачивается из бюджета гмины или города, а его средний размер составляет от 200 до 400 злотых в месяц в зависимости от индивидуальной финансовой ситуации заявителя.

Об этом сообщает польское издание Wprost Biznes, передают Новини.LIVE.

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Кому может быть назначена жилищная субсидия

Право на субсидию имеют как владельцы частной недвижимости или члены жилищных кооперативов, так и лица, официально арендующие жилье. Ключевым критерием для получения субсидии является средний месячный доход домохозяйства за последние месяцы.

Предельные показатели рассчитываются в процентах от средней заработной платы:

для тех, кто проживает один, доход нетто не должен превышать 3 272,69 злотых в месяц, что соответствует 40 % от средней зарплаты;

для семьи среднемесячный чистый доход на одного человека не должен превышать 2 454,52 злотых — 30 % от средней зарплаты.

Каковы требования к площади жилья

Вторым важным условием является площадь квартиры или дома. Субсидия предоставляется, если площадь жилья не превышает установленные нормативные лимиты (базовые и максимально допустимые):

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1 человек: базовая норма — 35 кв. м (максимально допустимая — до 45,5 кв. м);

2 человека: базовая норма — 40 кв. м (максимально — до 52 кв. м);

3 человека: базовая норма — 45 кв. м (максимально — до 58,5 кв. м);

4 человека: базовая норма — 55 кв. м (максимально — до 71,5 кв. м);

5 человек: базовая норма — 65 кв. м (максимально — до 84,5 кв. м).

Если в жилом помещении проживает лицо с инвалидностью, которое передвигается на инвалидной коляске или нуждается в отдельной комнате для ухода, лимит площади увеличивается дополнительно на 15 кв. м.

Перечень документов для оформления и порядок выплат

Чтобы оформить жилищную субсидию, заявителю необходимо подготовить и подать в городское или гминное управление (уженду) следующий пакет документов:

Заявление о назначении жилищной субсидии. Бланк можно получить в учреждении или скачать на его официальном сайте. Декларация о доходах всех сожителей за последние 3 месяца до подачи заявления. Документ, подтверждающий площадь жилья. Это может быть договор аренды, выписка из реестра права собственности и т. п. Документы о расходах на содержание жилья за последний полный месяц перед подачей заявления: квитанции об оплате аренды, коммунальных услуг, счета за электроэнергию, газ или обслуживание дома. Документ с действующим статусом PESEL UKR.

Субсидия назначается сроком на полгода, начиная с первого дня месяца, следующего за днем подачи заявления. Средства перечисляются ежемесячно до 10-го числа непосредственно управляющему домом или арендодателю для частичного покрытия причитающихся платежей за жилье.

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