Базовая социальная помощь и субсидия: влияют ли выплаты на предоставление льгот

Счета за коммунальные услуги и деньги на столе, калькулятор в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, получающим базовую социальную помощь и планирующим оформить жилищную субсидию, следует учесть важный нюанс. Эти выплаты включаются в совокупный доход домохозяйства, который используется для определения права на помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему базовая социальная помощь влияет на расчет субсидии и какие правила применяются, передают Новини.LIVE.

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Как доход семьи влияет на назначение субсидии

Жилищная субсидия является адресной государственной помощью для домохозяйств, нуждающихся в поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг. При ее назначении учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Порядок расчета определяет Кабинет Министров Украины.

В соответствии с пунктом 4 Порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабмина от 22 июля 2020 года № 632, в расчет включаются, в частности, назначенные социальные выплаты.

В то же время законодательство предусматривает перечень доходов, которые не учитываются при определении совокупного дохода.

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Учитывается ли базовая социальная помощь

В Пенсионном фонде подчеркнули, что базовая социальная помощь не входит в перечень выплат, которые исключаются из совокупного дохода семьи.

Это означает, что полученные суммы базовой социальной помощи учитываются при расчете дохода домохозяйства для назначения жилищной субсидии.

Следовательно, семьям, получающим такую помощь, при оформлении субсидии необходимо учитывать ее в своих доходах. В то же время сам факт получения базовой социальной помощи не означает автоматического отказа в субсидии: решение зависит от совокупного дохода домохозяйства и других условий назначения государственной поддержки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев могут отменить субсидию. На назначение и сохранение выплат могут повлиять изменения в составе семьи, имущественном положении, месте проживания. Имеет значение даже пребывание отдельных членов домохозяйства за границей.

Также Новини.LIVE писали, какие доходы семьи ПФУ не будет учитывать при назначении субсидии. От того, сколько денег поступает в семейный бюджет, зависит и размер помощи на оплату коммунальных услуг. Но далеко не все выплаты учитываются при расчете.