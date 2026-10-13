Субсидия на коммуналку в 2026 году: какие выплаты не будут учитываться при расчете

Украинка оформляет субсидию. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд назначает жилищную субсидию с учетом доходов семьи. От того, сколько денег поступает в семейный бюджет, зависит и размер помощи на оплату коммуналки. Но далеко не все выплаты учитываются при расчете. Часть денег ПФУ вообще не берет во внимание, благодаря чему можно получить больший размер субсидии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины.

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Какие доходы не учитываются

Существует немало выплат, которые не влияют на размер помощи. Среди них:

деньги от благотворительных организаций;

пособие на проживание переселенцам;

помощь на похороны;

единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка;

"Пакет малыша";

пособие на детей, находящихся под опекой;

отдельные выплаты детям с инвалидностью;

компенсация за услугу "муниципальная няня";

деньги по программам "Национальный кэшбэк" и "Зимняя помощь";

проценты по банковским депозитам;

денежные средства на оздоровление и отдых детей, выделяемые государством;

помощь малообеспеченным семьям на открытие собственного дела;

компенсации за временное размещение переселенцев;

выплаты за вред, причиненный здоровью на рабочем месте;

ранее назначенная субсидия и льготы на коммунальные услуги.

Также к доходам не относятся отдельные выплаты военным и другим лицам, непосредственно участвующим в защите Украины.

Как рассчитываются алименты и деньги от продажи жилья

Если человек получает алименты на ребенка, эти деньги учитываются при назначении субсидии. А вот если он сам платит алименты, эту сумму могут вычесть из его дохода. Для этого понадобятся документы, подтверждающие платежи.

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Есть исключение и для денег от продажи недвижимости. Например, семья продала свое единственное жилье, а в течение шести месяцев купила другое. В таком случае деньги от продажи старого жилья не будут учитываться.

Повлияют ли на субсидию доходы родственников за рубежом

Пенсионный фонд также учитывает, кто на самом деле проживает в квартире или доме. Например, жена с ребенком уехали за границу во время войны, а муж остался дома. Он может оформить субсидию на себя. При этом площадь жилья, за которую государство поможет платить, рассчитают на одного жильца.

Аналогичная ситуация со взрослыми детьми. Они могут быть зарегистрированы в квартире родителей, хотя уже давно живут отдельно. Если это подтвердить документами, субсидию могут рассчитать только на родителей.

Отдельные правила действуют и для студентов. Если студент зарегистрирован в общежитии и сам оформляет субсидию, доходы его родителей не будут учитываться.

Ранее Новини.LIVE писали, при каких условиях украинцы за рубежом могут лишиться субсидии. Пребывание в другой стране более 60 дней подряд без уважительной причины может стать основанием для отказа в помощи. В то же время лечение, учеба или командировка могут считаться уважительными причинами.

Также Новини.LIVE писали, кому пересчитают субсидию на отопительный сезон без дополнительных заявлений. Пенсионный фонд продолжит выплачивать помощь тем, кто уже ее получает, а отдельным домохозяйствам придется повторно обратиться в учреждение. Если подать документы до 30 ноября включительно, субсидию назначат с начала отопительного периода.