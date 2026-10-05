Льготы на коммунальные услуги в Украине: какие услуги можно оплачивать со скидкой

Счета за коммунальные услуги и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине более 1,5 млн граждан пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг. Право на такую государственную поддержку имеют определенные законом категории населения. В зависимости от статуса льготника скидка может предоставляться независимо от дохода или с учетом совокупного дохода семьи.

Кто может воспользоваться льготами и как их оформить, объяснили на Правительственном портале, передают Новини.LIVE.

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Что такое льгота на коммунальные услуги

Льгота — это предусмотренное законодательством преимущество для определенных категорий граждан. В частности, речь идет о ветеранах войны, членах семей погибших защитников и защитниц Украины, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, многодетных семьях и других категориях.

Право на скидку при оплате ЖКУ может определяться по разным правилам. Для части льготников доход семьи не учитывается, тогда как для других категорий размер среднемесячного совокупного дохода имеет значение.

Если в одном жилом помещении проживают несколько человек, имеющих право на льготы, выплата назначается только одному из них. При этом учитывается наибольший процент скидки, на который имеет право льготник.

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На какие услуги распространяется льгота

Законодательство предусматривает возможность получения льгот на оплату ряда жилищно-коммунальных услуг. В частности, скидка может касаться:

пользования жильем, в частности платы за квартиру и расходов на содержание дома и придомовой территории;

управления многоквартирным домом;

подачи холодной и горячей воды;

водоотведения;

теплоснабжения;

электроэнергии;

природного газа, включая услуги по его транспортировке, распределению и поставке;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого бытового топлива;

приобретение сжиженного газа.

При этом конкретный перечень услуг и размер скидки зависят от категории, к которой относится человек.

Кто может получить льготы на ЖКУ

Право на льготы имеют, в частности, следующие категории граждан:

лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий;

члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, а также отдельные члены их семей;

участники войны и лица с особыми заслугами перед Родиной;

вдовы, вдовцы и родители умерших лиц, имевших особые заслуги перед Украиной;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур;

члены семей погибших или умерших ветеранов соответствующих силовых структур;

лица, получившие инвалидность во время прохождения военной службы;

члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих в предусмотренных законом случаях;

лица с особыми трудовыми заслугами перед Родиной и члены семей таких лиц;

реабилитированные лица и отдельные категории бывших узников нацистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

жертвы нацистских преследований и отдельные депортированные лица;

дети войны;

родители и члены семей погибших, умерших или пропавших без вести работников службы гражданской защиты;

отдельные лица, уволенные со службы гражданской защиты, которые стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи;

детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых проживают трое и более детей на условиях, определенных законодательством;

пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений или библиотекарями в сельской местности или поселках городского типа;

пенсионеры, работавшие в государственных или коммунальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях сферы культуры в сельской местности или поселках городского типа.

Таким образом, право на льготу зависит не только от уровня доходов, но прежде всего от статуса человека и соответствия установленным законом условиям.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Для назначения льготы необходимо сначала подать заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Документы можно подать одним из доступных способов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

по почте в орган ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг ПФУ.

После внесения человека в соответствующий реестр Пенсионный фонд определяет право на льготу и производит ее расчет в соответствии с действующим законодательством.

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