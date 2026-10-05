Пільги на комуналку в Україні: які послуги можна оплачувати зі знижкою

Платіжки за комуналку та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Право на таку державну підтримку мають визначені законом категорії населення. Залежно від статусу пільговика знижка може надаватися незалежно від доходу або з урахуванням сукупного доходу сім’ї.

Хто може скористатися пільгами та як їх оформити, пояснили на Урядовому порталі, передають Новини.LIVE.

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Що таке пільга на комунальні послуги

Пільга — це передбачена законодавством перевага для певних категорій громадян. Зокрема, йдеться про ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї та інші категорії.

Право на знижку при оплаті ЖКП може визначатися за різними правилами. Для частини пільговиків дохід сім’ї не враховується, тоді як для інших категорій розмір середньомісячного сукупного доходу має значення.

Якщо в одному житловому приміщенні проживають кілька людей, які мають право на пільги, виплату призначають лише одному з них. При цьому враховується більший відсоток знижки, на який має право пільговик.

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На які послуги поширюється пільга

Законодавство передбачає можливість отримання пільг на оплату низки житлово-комунальних послуг. Зокрема, знижка може стосуватися:

користування житлом, зокрема квартирної плати та витрат на утримання будинку і прибудинкової території;

управління багатоквартирним будинком;

постачання холодної та гарячої води;

водовідведення;

теплопостачання;

електроенергії;

природного газу, включно з послугами його транспортування, розподілу та постачання;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого побутового палива;

придбання скрапленого газу.

Водночас конкретний перелік послуг і розмір знижки залежать від категорії, до якої належить людина.

Хто може отримати пільги на ЖКП

Право на пільги мають, зокрема, такі категорії громадян:

особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій;

члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

постраждалі учасники Революції Гідності;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також окремі члени їхніх сімей;

учасники війни та особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;

вдови, вдівці та батьки померлих осіб, які мали особливі заслуги перед Україною;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів відповідних силових структур;

особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців у передбачених законом випадках;

особи з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною та члени сімей таких осіб;

реабілітовані особи та окремі категорії колишніх в’язнів нацистських концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання;

жертви нацистських переслідувань та окремі депортовані особи;

діти війни;

батьки та члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти працівників служби цивільного захисту;

окремі особи, звільнені зі служби цивільного захисту, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків;

багатодітні сім’ї;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, де проживають троє і більше дітей за визначених законодавством умов;

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин або бібліотекарями в сільській місцевості чи селищах міського типу;

пенсіонери, які працювали у державних або комунальних закладах культури та закладах освіти сфери культури в сільській місцевості чи селищах міського типу.

Таким чином, право на пільгу залежить не лише від рівня доходів, а насамперед від статусу людини та відповідності встановленим законом умовам.

Як оформити пільгу на комуналку

Для призначення пільги необхідно спочатку подати заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Документи можна подати одним із доступних способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою до органу ПФУ;

через мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Після внесення людини до відповідного Реєстру Пенсійний фонд визначає право на пільгу та здійснює її розрахунок відповідно до чинного законодавства.

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