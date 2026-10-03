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Головна Економіка Зареєстрований, але живе за кордоном: що буде з субсидією на комуналку

Зареєстрований, але живе за кордоном: що буде з субсидією на комуналку

Ua ru
3 жовтня 2026 07:25
Субсидія для українців за кордоном: умови отримання у 2026 році
Жінка заповнює документи. Фото: УНІАН

Виїзд за кордон не означає автоматичної втрати житлової субсидії в Україні. Водночас тривале перебування в іншій країні може вплинути на право отримувати допомогу на оплату комунальних послуг. Важливими є тривалість поїздки, причина перебування за межами України та те, хто зареєстрований у житлі.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, коли можуть позбавити виплат на комунальні послуги споживачів за кордоном.

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Коли перебування за кордоном не позбавляє субсидії

Людина, яка перебуває за межами України, може отримувати житлову субсидію. Однак основною умовою є фактичне проживання у житлі, на яке її призначено. Якщо особа перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважної причини, це може стати підставою для відмови у призначенні субсидії.

Тому сам факт виїзду з України ще не означає, що допомогу автоматично припинять. Значення має конкретна ситуація та причина перебування за кордоном.

Які причини вважаються поважними

Є випадки, коли тривала відсутність людини за межами України не є підставою для відмови в субсидії.

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Як повідомляє відомство, до поважних причин належать:

  • лікування або догляд за хворою людиною з документальним підтвердженням;
  • відрядження;
  • навчання;
  • служба у Збройних силах України;
  • перебування на тимчасово окупованій території.

У таких ситуаціях важливо мати документи, які підтверджують причину перебування за кордоном.

Що буде, якщо за кордоном перебуває один із членів родини

На призначення субсидії може впливати не лише місце перебування заявника, а ще і інші зареєстровані у квартирі особи. Під час розрахунку субсидії враховується дохід усіх зареєстрованих осіб, навіть якщо хтось із них фактично не проживає у квартирі та перебуває за кордоном. Через це доходи людини, яка виїхала з України, можуть вплинути на розмір допомоги.

Як не враховувати дохід людини, яка не живе у квартирі

Якщо зареєстрована у житлі людина фактично там не проживає, для розрахунку субсидії можна подати документи, які це підтверджують. Після надання відповідних підтверджень її дохід можуть не враховувати під час розрахунку житлової субсидії.

Тому родинам, де частина зареєстрованих мешканців виїхала за кордон, варто звернути увагу не лише на тривалість їхньої відсутності, а й на те, чи оформлено документальне підтвердження фактичного непроживання.

Що варто врахувати перед оформленням допомоги

Перебування за кордоном саме по собі не скасовує право на житлову субсидію. Водночас тривала відсутність без поважної причини може вплинути на призначення виплат, а доходи зареєстрованих членів сім'ї — на розрахунок їхнього розміру. Важливо своєчасно надати документи, які підтверджують причину перебування за кордоном або фактичне непроживання людини у квартирі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чи може наявність земельного паю вплинути на субсидію. Право власності на пай не означає автоматичну відмову в отриманні житлової субсидії. Однак під час визначення права на допомогу та її розміру враховується дохід, який член домогосподарства отримує від використання паю.

Також Новини.LIVE розповідали, що слід встигнути зробити до 1 жовтня, аби не втратити право на субсидію. Старт опалювального сезону з 1 жовтня традиційно запускає масштабний перерахунок житлових субсидій для українських родин. Однак частина громадян ризикує залишитися без державних виплат.

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон родина зима виїзд за кордон
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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