Субсидия для украинцев за рубежом: условия получения в 2026 году

Женщина заполняет документы. Фото: УНИАН

Выезд за границу не означает автоматической потери жилищной субсидии в Украине. В то же время длительное пребывание в другой стране может повлиять на право на получение помощи на оплату коммунальных услуг. Важными факторами являются продолжительность поездки, причина пребывания за пределами Украины и то, кто зарегистрирован в жилом помещении.

Сайт Новини.LIVE выяснял, в каких случаях потребителей, находящихся за границей, могут лишить выплат на коммунальные услуги.

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Когда пребывание за границей не лишает субсидии

Человек, находящийся за пределами Украины, может получать жилищную субсидию. Однако основным условием является фактическое проживание в жилье, на которое она назначена. Если лицо находится за границей более 60 дней подряд без уважительной причины, это может стать основанием для отказа в назначении субсидии.

Поэтому сам факт выезда из Украины еще не означает, что помощь автоматически прекратят. Значение имеет конкретная ситуация и причина пребывания за границей.

Какие причины считаются уважительными

Есть случаи, когда длительное отсутствие человека за пределами Украины не является основанием для отказа в субсидии.

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Как сообщает ведомство, к уважительным причинам относятся:

лечение или уход за больным человеком с документальным подтверждением;

командировка;

обучение;

служба в Вооруженных силах Украины;

пребывание на временно оккупированной территории.

В таких ситуациях важно иметь документы, подтверждающие причину пребывания за границей.

Что будет, если за границей находится один из членов семьи

На назначение субсидии может влиять не только место пребывания заявителя, но и другие лица, зарегистрированные в квартире. При расчете субсидии учитывается доход всех зарегистрированных лиц, даже если кто-то из них фактически не проживает в квартире и находится за границей. Из-за этого доходы человека, выехавшего из Украины, могут повлиять на размер помощи.

Как не учитывать доход человека, не проживающего в квартире

Если зарегистрированный в жилье человек фактически там не проживает, для расчета субсидии можно подать документы, подтверждающие это. После предоставления соответствующих подтверждений его доход могут не учитывать при расчете жилищной субсидии.

Поэтому семьям, в которых часть зарегистрированных жильцов выехала за границу, следует обратить внимание не только на продолжительность их отсутствия, но и на то, оформлено ли документальное подтверждение фактического непроживания.

Что следует учесть перед оформлением помощи

Пребывание за границей само по себе не лишает права на жилищную субсидию. В то же время длительное отсутствие без уважительной причины может повлиять на назначение выплат, а доходы зарегистрированных членов семьи — на расчет их размера. Важно своевременно предоставить документы, подтверждающие причину пребывания за границей или фактическое непроживание человека в квартире.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, может ли наличие земельного пая повлиять на субсидию. Право собственности на земельный пай не означает автоматический отказ в получении жилищной субсидии. Однако при определении права на помощь и ее размера учитывается доход, который член домохозяйства получает от использования пая.

Также Новини.LIVE рассказывали, что нужно успеть сделать до 1 октября, чтобы не лишиться права на субсидию. Начало отопительного сезона с 1 октября традиционно дает старт масштабному перерасчету жилищных субсидий для украинских семей. Однако часть граждан рискует остаться без государственных выплат.