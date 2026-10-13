Субсидія на комуналку у 2026 році: які виплати не включать до розрахунку

Українка оформлює субсидію. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд призначає житлову субсидію з урахуванням доходів, які отримує родина. Від того, скільки грошей надходить до сімейного бюджету, залежить і розмір допомоги на оплату комуналки. Але далеко не всі виплати потрапляють до розрахунку. Частину грошей ПФУ взагалі не бере до уваги, завдяки чому можна отримати більшу субсидію.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією Пенсійного фонду України.

Реклама

Які доходи не врахують

Є чимало виплат, які на розмір допомоги не впливають. Серед них:

гроші від благодійних організацій;

допомога на проживання переселенцям;

допомога на поховання;

одноразові виплати при народженні чи усиновленні дитини;

"Пакунок малюка";

допомога на дітей під опікою;

окремі виплати дітям з інвалідністю;

компенсація за послугу "муніципальна няня";

гроші за програмами "Національний кешбек" і "Зимова допомога";

відсотки за банківськими депозитами;

гроші на оздоровлення та відпочинок дітей, які виділяє держава;

допомога малозабезпеченим родинам на відкриття власної справи;

компенсації за тимчасове розміщення переселенців;

виплати за шкоду здоров'ю, отриману на роботі;

раніше призначена субсидія та пільги на комунальні послуги.

Також до доходів не додають окремі виплати військовим та іншим людям, які безпосередньо беруть участь у захисті України.

Як рахують аліменти та гроші від продажу житла

Якщо людина отримує аліменти на дитину, ці гроші врахують під час призначення субсидії. А ось якщо вона сама платить аліменти, цю суму можуть відняти від її доходу. Для цього знадобляться документи, які підтверджують платежі.

Читайте також:

Є виняток і для грошей від продажу нерухомості. Наприклад, родина продала своє єдине житло, а протягом шести місяців купила інше. У такому випадку гроші від продажу старого житла не врахують.

Чи вплинуть на субсидію доходи родичів за кордоном

Пенсійний фонд дивиться також на те, хто насправді живе у квартирі чи будинку. Наприклад, дружина з дитиною виїхали за кордон під час війни, а чоловік залишився вдома. Він може оформити субсидію на себе. При цьому площу житла, за яку держава допоможе платити, розрахують на одного мешканця.

Схожа ситуація з дорослими дітьми. Вони можуть бути зареєстровані у квартирі батьків, хоча вже давно живуть окремо. Якщо це підтвердити документами, субсидію можуть розрахувати лише на батьків.

Окремі правила діють і для студентів. Якщо студент зареєстрований у гуртожитку та сам оформлює субсидію, доходи його батьків не враховуватимуть.

Раніше Новини.LIVE писали, за яких умов українці за кордоном можуть втратити субсидію. Перебування в іншій країні понад 60 днів поспіль без поважної причини може стати підставою для відмови в допомозі. Водночас лікування, навчання чи відрядження можуть вважатися поважними причинами.

Також Новини.LIVE писали, кому перерахують субсидію на опалювальний сезон без додаткових заяв. Пенсійний фонд продовжить допомогу тим, хто вже її отримує, а окремим домогосподарствам доведеться повторно звернутися до установи. Якщо подати документи до 30 листопада включно, субсидію призначать від початку опалювального періоду.