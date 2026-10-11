Субсидия в Украине: за что могут отменить выплаты и как их возобновить

Оформление субсидии. Фото: УНИАН

Жилищная субсидия зависит не только от доходов домохозяйства. На назначение и сохранение выплат могут повлиять изменения в составе семьи, имущественном положении, месте проживания и даже пребывании отдельных членов домохозяйства за рубежом. В некоторых случаях Пенсионный фонд Украины может не только прекратить выплату помощи, но и потребовать вернуть излишне полученные средства.

Сайт Новини.LIVE выяснил, за что субсидию могут отменить.

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Кто может обратиться за субсидией

Оформить жилищную субсидию могут как граждане Украины, так и иностранцы, законно проживающие на территории страны.

Заявление могут подать лица, которые:

зарегистрированы в жилом помещении;

проживают в нем по договору аренды;

имеют статус внутренне перемещенного лица. В таком случае субсидию можно оформить без договора аренды.

Отдельно помощь может назначаться несовершеннолетним детям, оставшимся без родительской опеки, а также недееспособным лицам трудоспособного возраста, над которыми установлена опека.

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Право на обращение также имеет застройщик, если дом еще не принят в эксплуатацию, но за него уже начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги.

Из-за чего можно лишиться выплат

Основанием для прекращения субсидии могут стать изменения в имущественном положении получателя, недостоверные данные или невыполнение установленных условий.

Среди наиболее распространенных причин, которые называют в Пенсионном фонде:

смена места жительства получателя;

приобретение квартиры, дома, автомобиля, земельного участка или валюты на сумму свыше 50 тысяч гривен;

размещение на банковском депозите более 100 тысяч гривен;

выявление недостоверных сведений о составе домохозяйства, членах семьи или их имущественном положении;

смерть заявителя.

Об изменениях, которые могут повлиять на назначение субсидии, получатель должен уведомить Пенсионный фонд в течение месяца. Если человек не сообщил о таких обстоятельствах, ПФУ может приостановить выплаты и потребовать возврата излишне полученных средств.

В то же время своевременное уведомление не означает автоматическую потерю субсидии в каждом случае. В зависимости от обстоятельств Пенсионный фонд может принять решение о продлении выплат конкретному домохозяйству.

Когда причиной отмены станет задолженность за коммунальные услуги

Субсидию также могут не назначить или прекратить её выплату, если по адресу домохозяйства накопилась просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о задолженности, просроченной более чем на три месяца, если её сумма превышает 680 грн.

Если субсидию отменили именно из-за задолженности, выплаты можно возобновить после полного погашения долга и подачи подтверждения в ПФУ. Или же необходимо заключить договор о реструктуризации задолженности и предоставить Пенсионному фонду соответствующие документы. Если сумма задолженности является спорной, ее можно обжаловать в суде.

Можно ли получать субсидию, находясь за границей

Сам факт пребывания украинца за пределами страны не означает автоматическую утрату субсидии. Если на момент обращения один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней, его не учитывают в составе домохозяйства.

В то же время пребывание за границей более 60 дней в период военного положения и в течение двух месяцев после его отмены само по себе не является основанием для отказа в субсидии всему домохозяйству.

Если часть семьи остается в Украине и проживает по адресу, на который оформляется субсидия, право на помощь может сохраняться. А если все члены домохозяйства выехали за границу более чем за 60 дней до подачи заявления, а жилье фактически пустует, субсидию назначить нельзя.

Когда придется возвращать субсидию

Существует две основные ситуации, когда получатель должен вернуть излишне выплаченную субсидию.

Если в заявлении или декларации была указана ложная информация, повлиявшая на право на помощь. Если получатель не сообщил в течение 30 дней об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на субсидию.

Возврат средств может происходить путем удержания части текущих выплат. При этом сумма такого удержания не может превышать 20% назначенной субсидии. Излишне выплаченные средства также могут удерживаться из пособия в следующем периоде, когда домохозяйству вновь назначат субсидию.

Как возобновить выплаты

Если причиной прекращения субсидии стали изменения в составе домохозяйства, социальном статусе или доходах, необходимо обратиться в Пенсионный фонд, уточнить информацию и, при необходимости, подать новое заявление.

Обратиться можно, в частности, через:

сервисные центры Пенсионного фонда;

сельские или городские советы соответствующей территориальной общины;

центры предоставления административных услуг.

ЦНАП принимает документы, после чего передает их в Пенсионный фонд. Окончательное решение о назначении субсидии принимает ПФУ.

Какие документы могут понадобиться

Для оформления помощи могут запросить:

заявление;

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;

договор аренды, если жилье снимается;

документы, подтверждающие, что отдельное лицо не проживает по месту регистрации;

документы о пребывании человека в другой области в связи с работой, лечением, обучением или длительной командировкой;

документы об отбывании наказания — если это касается конкретной ситуации.

В отдельных случаях могут понадобиться квитанции об оплате коммунальных услуг или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

С чем ещё стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому будут назначать субсидию с 1 октября. Вскоре начнется новый отопительный сезон, поэтому Пенсионный фонд будет заниматься расчетами и назначать государственную помощь на указанный период. Части граждан не придется ничего делать — жилищную субсидию подтвердят автоматически.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить субсидию на твердое топливо в размере до 9 тысяч гривен. Украинские домохозяйства, не имеющие централизованного отопления и природного газа, могут получить отдельную государственную помощь. В 2026 году минимальная норма твердого топлива составляет 2 тонны на одно домохозяйство.