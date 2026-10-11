Субсидія в Україні: за що можуть скасувати виплати та як їх поновити

Оформлення субсидії. Фото: УНІАН

Житлова субсидія залежить не лише від доходів домогосподарства. На призначення та збереження виплат можуть вплинути зміни у складі сім'ї, майновому стані, місці проживання та навіть перебування окремих членів домогосподарства за кордоном. У деяких випадках Пенсійний фонд України може не тільки припинити допомогу, а й вимагати повернути надміру отримані кошти.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, за що субсидію можуть скасувати.

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Хто може звернутися за субсидією

Оформити житлову субсидію можуть як громадяни України, так і іноземці, які законно перебувають на території країни.

Заяву можуть подати особи, які:

зареєстровані у житловому приміщенні;

проживають у ньому за договором оренди;

мають статус внутрішньо переміщеної особи. У такому випадку субсидію можна оформити без договору оренди.

Окремо допомогу можуть призначати неповнолітнім дітям, які залишилися без батьківського піклування, а також недієздатним особам працездатного віку, над якими встановлено опіку.

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Право на звернення також має забудовник, якщо будинок ще не прийнятий в експлуатацію, але за нього вже нараховують плату за житлово-комунальні послуги.

Через що можна втратити виплати

Підставою для припинення субсидії можуть стати зміни у майновому стані отримувача, недостовірні дані або невиконання встановлених умов.

Серед найпоширеніших причин, які називають у Пенсійному фонді:

зміна місця проживання отримувача;

придбання квартири, будинку, автомобіля, земельної ділянки або валюти на суму понад 50 тисяч гривень;

розміщення на банківському депозиті понад 100 тисяч гривень;

виявлення недостовірних відомостей про склад домогосподарства, членів сім’ї або їхній майновий стан;

смерть заявника.

Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, отримувач повинен повідомити Пенсійний фонд протягом місяця. Якщо людина не повідомила про такі обставини, ПФУ може припинити виплати та вимагати повернення надміру отриманих коштів.

Водночас своєчасне повідомлення не означає автоматичну втрату субсидії у кожному випадку. Залежно від обставин Пенсійний фонд може ухвалити рішення про продовження виплат конкретному домогосподарству.

Коли причиною скасування стане борг за комуналку

Субсидію також можуть не призначити або припинити її виплату, якщо за адресою домогосподарства накопичилася прострочена заборгованість за житлово-комунальні послуги. Йдеться про борг, прострочений більш ніж на три місяці, якщо його сума перевищує 680 грн.

Якщо субсидію скасували саме через заборгованість, виплати можна поновити після повного погашення боргу та подання підтвердження до ПФУ. Або ж необхідно укласти договір реструктуризації заборгованості та надати Пенсійному фонду відповідні документи. Якщо сума боргу є спірною, її можна оскаржити в суді.

Чи можна отримувати субсидію, перебуваючи за кордоном

Сам факт перебування українця за межами країни не означає автоматичну втрату субсидії. Якщо на момент звернення один із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, його не враховують до складу домогосподарства.

Водночас перебування за кордоном понад 60 днів у період воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення саме по собі не є підставою для відмови у субсидії всьому домогосподарству.

Якщо частина сім’ї залишається в Україні та проживає за адресою, на яку оформлюється субсидія, право на допомогу може зберігатися. А якщо ж усі члени домогосподарства виїхали за кордон більш ніж за 60 днів до подання заяви, а житло фактично порожнє, субсидію призначити не можна.

Коли доведеться повертати субсидію

Є дві основні ситуації, коли отримувач повинен повернути надміру виплачену субсидію.

Якщо у заяві або декларації була зазначена неправдива інформація, яка вплинула на право на допомогу. Якщо отримувач не повідомив протягом 30 днів про обставини, які впливають на перегляд права на субсидію.

Повернення коштів може відбуватися шляхом утримання частини поточних виплат. При цьому сума такого утримання не може перевищувати 20% призначеної субсидії. Надміру виплачені кошти також можуть утримувати з допомоги в наступному періоді, коли домогосподарству знову призначать субсидію.

Як поновити виплати

Якщо причиною припинення субсидії стали зміни у складі домогосподарства, соціальному статусі або доходах, потрібно звернутися до Пенсійного фонду, уточнити інформацію та за необхідності подати нову заяву.

Звернутися можна, зокрема, через:

сервісні центри Пенсійного фонду;

сільські або міські ради відповідної територіальної громади;

центри надання адміністративних послуг.

ЦНАП приймає документи, після чого передає їх до Пенсійного фонду. Остаточне рішення щодо призначення субсидії ухвалює ПФУ.

Які документи можуть знадобитися

Для оформлення допомоги можуть попросити:

заяву;

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;

договір оренди, якщо житло винаймається;

документи про непроживання окремої особи за місцем реєстрації;

документи про перебування людини в іншій області через роботу, лікування, навчання чи тривале відрядження;

документи про відбування покарання — якщо це стосується конкретної ситуації.

В окремих випадках можуть знадобитися квитанції про оплату комунальних послуг або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому призначать субсидію з 1 жовтня. Невдовзі розпочнеться новий опалювальний сезон, тому Пенсійний фонд буде займатися розрахунками і призначати державну допомогу на вказаний період. Частині громадян не доведеться нічого робити — житлову субсидію підтвердять автоматично.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати субсидію на тверде паливо до 9 тисяч гривень. Українські домогосподарства, які не мають централізованого опалення та природного газу, можуть отримати окрему державну допомогу. У 2026 році мінімальна норма твердого палива становить 2 тонни на одне домогосподарство.