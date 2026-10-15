Базова соціальна допомога та субсидія: чи впливають виплати на призначення пільги

Рахунки за комуналку та гроші на столі, калькулятор в руках. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які отримують базову соціальну допомогу та планують оформити житлову субсидію, варто врахувати важливий нюанс. Ці виплати включають до сукупного доходу домогосподарства, який використовують для визначення права на допомогу з оплатою житлово-комунальних послуг.

У Пенсійному фонді України пояснили, чому базова соціальна допомога впливає на розрахунок субсидії та які правила застосовують, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як дохід сім’ї впливає на призначення субсидії

Житлова субсидія є адресною державною допомогою для домогосподарств, які потребують підтримки в оплаті житлово-комунальних послуг. Під час її призначення враховують середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Порядок розрахунку визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідно до пункту 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабміну від 22 липня 2020 року № 632, до розрахунку включають, зокрема, призначені соціальні виплати.

Водночас законодавство передбачає перелік доходів, які не беруть до уваги під час визначення сукупного доходу.

Читайте також:

Чи враховують базову соціальну допомогу

У Пенсійному фонді наголосили, що базова соціальна допомога не входить до переліку виплат, які виключають із сукупного доходу сім’ї.

Це означає, що отримані суми базової соціальної допомоги враховують під час розрахунку доходу домогосподарства для призначення житлової субсидії.

Отже, сім’ям, які отримують таку допомогу, під час оформлення субсидії потрібно враховувати її у своїх доходах. Водночас сам факт отримання базової соціальної допомоги не означає автоматичної відмови в субсидії: рішення залежить від сукупного доходу домогосподарства та інших умов призначення державної підтримки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з українців можуть скасувати субсидію. На призначення та збереження виплат можуть вплинути зміни у складі сім'ї, майновому стані, місці проживання. Має значення навіть перебування окремих членів домогосподарства за кордоном.

Також Новини.LIVE писали, які доходи сім’ї ПФУ не рахуватиме при призначенні субсидії. Від того, скільки грошей надходить до сімейного бюджету, залежить і розмір допомоги на оплату комуналки. Але далеко не всі виплати потрапляють до розрахунку.