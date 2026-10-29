Два польські паспорти. Фото: Pexels

Незабаром для українців у Польщі можуть оновити правила набуття громадянства. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) підготувало анонсований раніше законопроєкт, який передбачає ускладнення механізму отримання місцевого паспорта для іноземців. Автори ідеї запропонували ввести обов’язковий іспит на знання Польщі і не тільки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал PAP.pl.

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Умови для набуття громадянства Польщі

Враховуючи збільшення кількості іноземців, які проявляють інтерес до отримання польського паспорта, в MSWiA запропонували посилити вимоги в питанні громадянства задля забезпечення національної безпеки. Серед потенційних нововведень варто виділити:

обов’язковий іспит на знання про Польщу;

вищий рівень володіння мовою — з нинішнього B1 до B2;

продовження терміну легального проживання;

перевірку податкового резидентства для визначення центру життєвих інтересів;

наявність юридичного права на проживання у певній нерухомості;

обов’язкову присягу на вірність Республіці Польща.

"Нові правила мають на меті зміцнити національну безпеку і краще перевірити справжні зв'язки іноземців із Польщею. Запланована дата прийняття проєкту Радою Міністрів — четвертий квартал 2026 року", — йдеться на порталі.

Відмова в наданні громадянства

Також у документі розширили перелік підстав для відмови претендентам на польський паспорт. Рішення обов’язково буде негативним у разі подання фальсифікованих документів чи неправдивої персональної інформації, а також якщо іноземець становить загрозу громадському порядку.

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Плюс Міністерство внутрішніх справ та адміністрації запропонувало відбирати громадянство у людей, які приховали важливі відомості під час проходження перевірки, підробили документи тощо.

Нарешті, законопроєкт передбачає закінчення терміну дії спрощеної процедури відновлення громадянства Польщі. Якщо ініціативу підтримають, скористатися своїм правом можна буде лише до 31 грудня 2030 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати друге громадянство. Проте обрана держава повинна входити до списку "дружніх", згідно з постановою Кабінету Міністрів. Інакше отримання другого паспорта вважатиметься неправомірним і потягне відповідальність.

Також Новини.LIVE розповідали про "найдешевші" паспорти у 2026 році. Йдеться про випадки, коли іноземці купують громадянство за інвестиції. Найменше потрібно заплатити за паспорт острівної країни в Центральній Африці — Сан-Томе і Принсіпі (від 90 000 доларів).