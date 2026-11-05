Польские банкноты в руке. Фото: Pexels

С 1 января 2027 года украинцам в Польше следует готовиться к важным нововведениям. Законопроект, переданный на рассмотрение профильным комитетам, предусматривает повышение минимальной заработной платы и введение штрафов для работодателей. Кроме того, планируют утвердить автоматическое начисление процентов в случае задержки финансового обеспечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал inPoland.

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Минимальная зарплата в Польше

По состоянию на ноябрь 2026 года работникам в Польше гарантируют выплату в размере 4 806 злотых брутто (около 55 500 грн). После вычета обязательных налогов и сборов "на руки" остается ориентировочно 3 605,85 злотых (41 700 грн). В почасовом исчислении речь идет о ставке 31,40 злотых.

"Продолжается работа над новым законом о минимальной заработной плате. Законопроект предусматривает изменения как в принципах начисления минимальной заработной платы, так и в ответственности работодателей за нарушение прав сотрудников", — уточнили на портале.

Согласно документу, находящемуся на рассмотрении Сейма, МЗП в 2027 году хотят утвердить на уровне 4 950 злотых брутто (57 150 грн), а почасовую ставку — повысить до 32,30 злотых. Кроме того, планируется исключить из расчета зарплаты премии, награды, надбавки и другие составляющие.

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Штрафы для работодателей в Польше

Другая часть законопроекта касается нарушений трудового законодательства, в частности в вопросе выплаты финансового обеспечения. Среди предложений — установить ответственность для работодателей за задержку денег в течение трех месяцев. Штраф может составлять от 5 000 до 60 000 злотых (или лишение свободы).

За зарплаты "в конвертах" предложили санкцию в размере от 2 000 до 90 000 злотых вместо нынешних 1 500-45 000 злотых. Некоторые недобросовестные компании или частные предприниматели могут таким образом уклоняться от уплаты обязательных налогов или других отчислений.

Третье нововведение касается автоматического взимания процентов за просрочку выплат на работе. Сотрудникам не придется подавать никаких запросов на получение компенсации, а руководство будет вынуждено утвердить процентную ставку в контракте или коллективном договоре. Иначе будет применяться ставка, предусмотренная Гражданским кодексом.

Что еще нужно знать украинцам

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