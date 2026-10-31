Люди на улице польского города. Фото: Pexels

По состоянию на 2026 год украинцы в Польше могут претендовать на местное гражданство. Существует немало вариантов для иностранцев в зависимости от жизненных обстоятельств. Претенденты на польский паспорт в основном пользуются процедурой натурализации, однако она предполагает соблюдение минимального срока проживания. А некоторым людям гражданство предоставляют уже через один год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал UW Bydgoszcz.

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Кому быстро выдают паспорт Польши

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об утверждении перечня государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке" № 1412, украинцы могут иметь одновременно два паспорта, в том числе польский.

Процедура натурализации предусматривает выполнение многих требований, в частности соблюдение минимального срока легального пребывания на территории страны — 3 года. Но некоторым претендентам хватит одного года проживания для получения права на гражданство.

Для этого необходимо выполнить лишь два условия:

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не менее года постоянно и легально проживать в Польше;

иметь разрешение на постоянное проживание, полученное в связи с польским происхождением или Картой поляка.

В очень редких случаях вообще не приходится ждать и выполнять стандартные процедурные правила — гражданство может предоставить президент Польши за особые заслуги или обстоятельства.

Требования к получению гражданства хотят ужесточить

Ранее мы сообщали, что Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) представило законопроект об усложнении механизма получения гражданства Польши. Авторы инициативы предложили ужесточить требования к иностранцам, дабы минимизировать угрозу национальной безопасности.

Если новые правила поддержат в правительстве, претендентам на польский паспорт придется:

сдавать обязательный экзамен на знание страны;

подтвердить владение языком на уровне B2 вместо В1;

дольше легально находиться на территории Польши;

пройти проверку на определение центра жизненных интересов;

подтвердить наличие юридического права на жилье;

принести присягу на верность Республике Польша.

Также в законопроекте расширили перечень оснований для отказа иностранцам. Среди потенциальных причин — представление поддельных документов, умышленная ложная информация о себе и угроза общественному порядку. Планируемый срок принятия — четвертый квартал 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что понадобится украинцам для совершения дорогостоящих покупок в Польше. С июля 2027 года на всей территории Европейского Союза вступят в силу новые правила. Они коснутся лимита на наличные и безналичные платежи — будет установлен порог в 10 000 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем для украинцев отличается владение картой CUKR, PESEL UKR и картой побыта. Это разные варианты легализации, которые предусматривают конкретные разрешения и ограничения. Мы разобрались, что лучше всего выбрать нашим гражданам в Польше.