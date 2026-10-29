Люди на улице польского города. Фото: Pexels

Многие украинцы уехали за границу на постоянное место жительства, в частности Польшу. Они интегрировались в общественную жизнь, поэтому интересуются изменениями, которые могут повлиять на их быт, работу и финансы. Речь идет о социальных выплатах в Польше, пенсионном обеспечении, минимальной зарплате, условиях легализации и различных нововведениях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему стоит готовиться украинцам в Польше с ноября 2026 года.

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Какая минимальная зарплата в Польше

В ближайшее время пересмотр социальных стандартов не планируется, поэтому показатель МЗП останется на прежнем уровне. В ноябре государство гарантирует сотрудникам минимальную оплату труда в размере 4 806 злотых брутто (около 55 500 грн).

Это сумма до вычета налогов и сборов — "на руки" после удержания обязательных платежей останется ориентировочно 3 605,85 злотых (41 700 грн).

Но уже с 1 января 2027 года минимальная зарплата в Польше вырастет до 4 950 злотых брутто (57 200 грн), а почасовая ставка будет составлять 32,30 злотых вместо 31,40 злотых. Отметим, профсоюзные организации настаивали на повышении МЗП до показателя 5 200 злотых брутто (60 100 грн).

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Минимальная пенсия с 1 ноября

Пожилые граждане могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 1 978,49 злотых брутто (около 22 900 грн), согласно данным Фонда социального страхования Польши (ZUS). В результате мартовской индексации минимальная пенсия повысилась на 5,3%.

Кстати, украинцы могут претендовать на пенсионное обеспечение при условии уплаты хотя бы одного страхового взноса. Также необходимо достичь определенного возраста (60 или 65 лет) и накопить достаточный стаж. Периоды работы в Украине учитываются, если не пересекаются со сроком трудоустройства в Польше.

В то же время ультраправая партия "Конфедерация" подала законопроект об изменении условий назначения минимальной пенсии: накопить индексированные страховые взносы в размере от 25 МЗП. Тогда граждане Украины потеряют право на выплаты на аналогичных условиях с поляками.

Выплаты на детей 800+

Одна из распространенных программ поддержки в Польше — выплаты в размере 800 злотых ежемесячно (9 200 грн) на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Украинцы будут получать деньги в ноябре 2026 года, если выполнят такие обязательные требования:

имеют официальную работу или иную занятость;

фактически проживают с ребенком на территории страны;

имеют активный статус PESEL UKR;

отдали ребенка в детский сад или школу.

Потеря временной защиты в Польше влечет за собой отмену уже назначенных социальных выплат на детей. Установления других правил для получателей 800 злотых в ближайшее время не ожидается.

Компенсация за моббинг на работе

С 5 ноября 2026 года вступит в силу новый закон Dz.U. 2026 poz. 1046 об ужесточении ответственности за моббинг и дискриминацию на работе. Для украинцев это важное нововведение, поскольку документ устанавливает минимальные размеры денежной компенсации за преследование.

Пострадавшая сторона сможет требовать от обидчиков возмещения в размере шести минимальных зарплат и больше. Речь идет о сумме 28 836 злотых (ориентировочно 333 000 грн) по состоянию на 2026 год. Но не стоит считать это автоматической выплатой каждому работнику, который пожалуется на моббинг.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам в Польше и других странах ЕС придется подтверждать личность для совершения дорогостоящих покупок. Новые правила вступят в силу в 2027 году. Они предусматривают установление единого лимита в 10 000 евро на любые формы платежей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как подтвердить свое финансовое положение на польской границе в ноябре 2026 года. Украинцы должны иметь минимальную сумму наличных для въезда — 300 злотых на четыре дня путешествия. Туристов без денег пограничники часто разворачивают.