Купюры евро разных номиналов. Фото: Unsplash

Граждане Украины могут пересекать границу с крупной суммой наличных, если задекларируют деньги и подтвердят источники происхождения. Однако с июля 2027 года использовать их станет сложнее, поскольку вступят в силу новые правила, касающиеся осуществления наличных платежей. Регламент ЕС направлен на предотвращение отмывания средств и финансирования терроризма.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о лимитах на наличные платежи в Европейском Союзе.

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Крупные платежи за рубежом

С 10 июля 2027 года вступят в силу новые правила для всех стран-членов ЕС. Регламент 2024/1624 даже не требует национальной имплементации и предусматривает установление общеевропейского лимита на наличные платежи в размере 10 000 евро.

Кирилл Бондарь, специалист по вопросам трансграничного капитала, отметил в социальной сети Threads, что по состоянию на 2026 год ограничения тоже действуют, но финансовые пороги в странах различаются и часто касаются лишь наличных. А с 2027 года лимит введут на любые формы оплаты.

"Порог в 10 000 евро на часы, украшения, драгоценные металлы, автомобили, произведения искусства, даже недвижимость: продавец обязан установить личность покупателя. Форма оплаты не имеет значения", — отметил Кирилл Бондарь.

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Продавец обязан идентифицировать клиента для проведения платежа. В Польше, например, придется предъявить номер PESEL (при наличии) или предоставить паспортные данные, включая дату рождения. Таким образом в ЕС хотят закрыть лазейки для иностранцев, планирующих крупные покупки с использованием выведенного, но неподтвержденного капитала.

Наличные на границе для украинцев

Наши граждане обязаны декларировать наличные при пересечении государственной границы, если сумма на одно физическое лицо превышает 10 000 евро в эквиваленте. Придется предоставить документы, подтверждающие происхождение средств, например, выписку с банковского счета.

"Ограничений относительно максимальной суммы/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может вывозить за пределы Украины, законодательством не установлено", — уточнили в Государственной таможенной службе.

Дополнительно понадобятся наличные на весь период запланированного пребывания. Для въезда в Польшу необходимо иметь не менее 300 злотых в случае четырехдневного путешествия включительно. Если продолжительность поездки больше, необходимо иметь в кошельке по 75 злотых на каждый день пребывания за границей.

Что еще нужно знати украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за что украинцам грозит депортация из ЕС в 2026 году. Принудительно выдворить могут иностранцев, которые нарушили миграционные правила, подделали документы, совершили уголовное преступление, предоставили ложные сведения о себе, нелегально пересекли границу и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, придется ли украинцам платить за специальное разрешение в ноябре 2026 года, дабы пересечь внешнюю границу ЕС. Система ETIAS до сих пор не запущена, поэтому подавать заявку и отдавать 20 евро за оформление разрешения в ближайшее время не нужно.