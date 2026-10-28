Купюри євро різних номіналів. Фото: Unsplash

Громадяни України можуть перетинати кордон із великою сумою готівки, якщо задекларують гроші та підтвердять джерела походження. Проте використати їх буде складніше з липня 2027 року, оскільки наберуть чинності нові правила стосовно здійснення готівкових платежів. Регламент ЄС має на меті запобігти відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Сайт Новини.LIVE розповідає про ліміти на готівкові платежі в Європейському Союзі.

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Великі платежі за кордоном

З 10 липня 2027 року запрацюють нові правила для всіх країн-членів ЄС. Регламент 2024/1624 навіть не потребує національної імплементації та передбачає встановлення загальноєвропейського ліміту на готівкові платежі в розмірі 10 000 євро.

Кирило Бондар, фахівець із питань транскордонного капіталу, зазначив у соціальній мережі Threads, що станом на 2026 рік обмеження також діють, однак фінансові пороги в країнах відрізняються і часто стосуються лише готівки. А з 2027-го ліміт запровадять на будь-які форми оплати.

"Поріг 10 000 євро на годинники, коштовності, дорогоцінні метали, авто, твори мистецтва, навіть нерухомість: продавець зобов'язаний встановити особу покупця. Форма оплати ролі не грає", — констатував Кирило Бондар.

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Продавець зобов’язується ідентифікувати клієнта для проведення платежу. В Польщі, наприклад, доведеться показати номер PESEL (за наявності) або надати паспортні дані включно з датою народження. Таким чином у ЄС хочуть закрити лазівки для іноземців, які планують великі покупки з використанням виведеного, але непідтвердженого капіталу.

Готівка на кордоні для українців

Наші громадяни зобов’язанні декларувати готівку під час перетину державного кордону, якщо сума на одну фізичну особу перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Доведеться надати документи, які підтверджують походження коштів, наприклад, виписку з банківського рахунку.

"Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може вивозити за межі України, законодавством не встановлено", — уточнили в Державній митній службі.

Додатково знадобиться готівка на весь період запланованого перебування. Для в’їзду в Польщу потрібно накопичити щонайменше 300 злотих у разі чотириденної подорожі включно. Якщо тривалість поїздки більша, необхідно мати в гаманці по 75 злотих на кожен день за кордоном.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за що українцям загрожує депортація з ЄС у 2026 році. Примусово видворити можуть іноземців, які порушили міграційні правила, підробили документи, вчинили кримінальний злочин, надали неправдиві відомості про себе, нелегально перетнули кордон та ін.

Також Новини.LIVE розповідали, чи доведеться українцям платити за спеціальний дозвіл у листопаді 2026 року, щоб перетнути зовнішній кордон ЄС. Систему ETIAS досі не запустили, отже подавати заявку і віддавати 20 євро за оформлення дозволу найближчим часом не потрібно.