Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Чимало українців виїхали за кордон на постійне місце перебування, зокрема в Польщу. Вони інтегрувалися у суспільне життя, тому цікавляться змінами, що здатні вплинути на їх побут, роботу і фінанси. Йдеться про соціальні виплати в Польщі, пенсійне забезпечення, мінімальну зарплату, умови легалізації та різні нововведення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого варто готуватися українцям у Польщі з листопада 2026 року.

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Яка мінімальна зарплата в Польщі

Найближчим часом переглядати соціальні стандарти не планують, тому показник МЗП залишиться на попередньому рівні. В листопаді держава гарантує працівникам мінімальну оплату праці в розмірі 4 806 злотих брутто (близько 55 500 грн).

Це сума до вирахування податків і зборів — "на руки" після стягнення обов'язкових платежів залишиться орієнтовно 3 605,85 злотих (41 700 грн).

Але вже з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата у Польщі зросте до 4 950 злотих брутто (57 200 грн), а погодинна ставка перебуватиме на рівні 32,30 злотих замість 31,40 злотих. Зауважимо, профспілкові організації наполягали на підвищенні МЗП до показника 5 200 злотих брутто (60 100 грн).

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Мінімальна пенсія з 1 листопада

Громадяни похилого віку можуть розраховувати на щомісячні виплати в розмірі 1 978,49 злотих брутто (близько 22 900 грн), згідно з даними Фонду соціального страхування Польщі (ZUS). Внаслідок березневої індексація мінімальна пенсія підвищилася на 5,3%.

До речі, українці можуть претендувати на пенсійне забезпечення у разі сплати принаймні одного страхового внеску. Також потрібно досягти певного віку (60 або 65 років) і накопичити достатньо стажу. Періоди роботи в Україні враховуються, якщо не перетинаються зі строком працевлаштування у Польщі.

Водночас ультраправа партія "Конфедерація" подала законопроєкт про зміни умов призначення мінімальної пенсії: накопичити індексовані страхові внески у розмірі від 25 МЗП. Тоді громадяни України втратять право на виплати на аналогічних умовах із поляками.

Виплати на дітей 800+

Одна з поширених програм підтримки в Польщі — виплати на суму 800 злотих щомісяця (9 200 грн) на кожну неповнолітню дитину в родині. Українці будуть отримувати кошти в листопаді 2026 року, якщо виконали такі обов'язкові вимоги:

мають офіційну роботу чи іншу зайнятість;

фактично проживають з дитиною на території країни;

мають активний статус PESEL UKR;

віддали дитину у садок або школу.

Втрата тимчасового захисту в Польщі передбачає скасування вже призначених соціальних виплат на дітей. Встановлення інших правил для отримувачів 800 злотих найближчим часом не очікується.

Компенсація за мобінг на роботі

З 5 листопада 2026 року набуде чинності новий закон Dz.U. 2026 poz. 1046 щодо посилення відповідальності за мобінг і дискримінацію на роботі. Для українців це важливе нововведення, оскільки документ затверджує мінімальні розміри грошової компенсації за цькування.

Постраждала сторона зможе вимагати у кривдників відшкодування на рівні шести мінімальних зарплат і більше. Йдеться про суму 28 836 злотих (орієнтовно 333 000 грн) станом на 2026 рік. Але не варто вважати це автоматичною виплатою кожному працівнику, який поскаржиться на мобінг.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям у Польщі та інших державах ЄС доведеться підтверджувати особу для здійснення дорогих покупок. Нові правила запрацюють у 2027 році. Вони передбачають встановлення єдиного ліміту 10 000 євро на будь-які форми платежів.

Також Новини.LIVE розповідали, як підтвердити свій фінансовий стан на польському кордоні у листопаді 2026 року. Українці повинні мати мінімальну суму готівки для в’їзду — 300 злотих на чотири дні подорожі. Туристів без грошей прикордонники часто розвертають.