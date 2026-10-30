Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

Украинцы в Польше могут столкнуться с рядом проблем. Однако самой серьезной из них может стать процедура легализации. Ошибки в документах или длительные поездки могут стоить права на пребывание на территории страны ЕС. В то же время существует множество других условий, которые открывают новые возможности для получения более устойчивого права на проживание в Польше.

Почему не стоит приобретать так называемые "гуманитарные ВНЖ" в других странах ЕС, как бороться с бездействием чиновников и как обеспечить себе надежное будущее за рубежом, рассказал специалист по легализации иностранцев в Польше из Semeniaka Law Company Евгений Семеняка в специальном комментарии для Новини.LIVE.

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Почему украинцы уезжают из Польши в 2026 году

За последние несколько месяцев в Польше наблюдается значительный отток украинцев:

Количество украинцев в Польше со статусом PESEL UKR. Графика: Новини.LIVE

Среди возможных причин переезда украинцев из Польши специалист выделяет:

экономическую стабильность;

уровень оплаты труда;

стоимость жилья;

перспективы профессионального развития;

затянутые административные процедуры;

семейные обстоятельства и изменения условий государственной поддержки.

"Уменьшение количества лиц со статусом временной защиты не означает, что все эти люди физически выехали из Польши. Часть из них могла перейти на другое основание пребывания, сменить страну проживания, а часть изменений может быть связана с актуализацией реестров", — подытожил Семеняка.

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Несмотря на то, что временная защита в Польше гарантирует продление легального пребывания для граждан Украины со статусом PESEL UKR до 4 марта 2027 года, этот механизм не будет действовать бесконечно.

Даже при условии, что статус могут продлить до 2028 года, после стабилизации ситуации в Украине — его аннулируют. Тогда украинцы будут вынуждены либо вернуться в Украину, либо искать другие основания для законного пребывания.

"PESEL UKR не является видом на жительство и не гарантирует бессрочного права проживания в Польше. Мы рекомендуем украинцам, планирующим связать свое будущее с Польшей, рассмотреть возможность перехода на более стабильное основание пребывания", — отметил Семеняка.

Специалист также советует обратить внимание на карту пребывания CUKR. Она предусмотрена для граждан Украины, имеющих статус временной защиты. Благодаря такому документу можно получить разрешение на временное проживание сроком на три года.

Что делать, если отказали в предоставлении статуса PESEL UKR

Как отмечает специалист, не каждый имеет право на статус UKR. Распространенная причина отказа — невозможность установить обстоятельства, необходимые для предоставления временной защиты.

Особенно с такой проблемой могут столкнуться мужчины, которые пересекали границу ЕС не через контрольно-пропускные пункты. Также с отказом могут столкнуться украинцы, которые уже имели временную защиту в других странах.

Однако в 2026 году с проблемой получения защиты столкнулись даже те, кто впервые получает этот статус. С апреля страны ЕС отказались от проставления штампов в загранпаспортах иностранцев. Поэтому отныне для того, чтобы получить временную защиту, украинец должен сообщить польскому пограничнику, чтобы тот отметил в системе эвакуационный въезд.

Однако на практике с Евгенией происходили даже такие случаи:

"У нас был один клиент. Впервые выехал за границу из оккупированного города. Заявил пограничнику на польском, что бежит от войны. Через несколько дней он приходит в уженд, а ему отказывают, потому что его въезд указан как туристический. Мы написали по электронной почте письмо в пограничную службу, где просили изменить цель въезда в Польшу", — рассказал эксперт.

Евгений рассказал, что в письме необходимо четко указать все: дату, пункт пропуска, ориентировочное время пересечения границы. Тогда у пограничников не будет оснований отказать в изменении цели въезда.

"Через несколько дней мы получили ответ, что статус въезда был изменен и клиент в итоге получил временную защиту. Поэтому, если обстоятельства въезда указаны неверно, рекомендуем обратиться в соответствующее подразделение Straż Graniczna с просьбой проверить и, при наличии оснований, исправить информацию", — посоветовал эксперт.

Существуют ли ограничения на предоставление убежища мужчинам

В большинстве стран ЕС введены ограничения для мужчин призывного возраста в отношении предоставления временной защиты. Семеняка же отметил, что в Польше пока отказ или согласие зависят от того, имеет ли лицо действующий PESEL UKR, обращается ли впервые за временной защитой, а также от индивидуальных обстоятельств.

"Сам по себе призывной возраст не означает автоматического запрета на въезд в Польшу или пребывание на ее территории", — подчеркнул специалист.

Почему украинцы долго ждут свои карты пребывания

В Польше недавно прошли митинги из-за длительного рассмотрения дел о пребывании иностранцев. Эксперт подчеркивает, что проблема длительных проверок документов на легализацию уже давно носит системный характер.

Среди основных причин он выделяет:

значительную нагрузку на воеводские управления;

недостаточное количество сотрудников;

сложные административные процедуры проверки документов;

медленную систему обмена информацией между государственными органами.

Что делать, если личное дело рассматривается слишком долго

Здесь специалист подчеркивает, что польское административное законодательство предусматривает механизмы защиты заявителя.

Иностранец, чье дело слишком долго рассматривается местными органами, может воспользоваться следующими процедурами защиты:

Ponaglenie — обращение в связи с бездействием органа или чрезмерной длительностью разбирательства. Жалоба в административный суд на бездействие или затягивание разбирательства.

Могут ли депортировать за длительное рассмотрение дела

Если личное дело о законном пребывании рассматривается слишком долго, заявитель может оставаться на территории Польши до вынесения официального решения.

Однако о поездках за пределы Польши придется временно забыть.

"Это не дает автоматического права путешествовать по Шенгенской зоне или повторно въезжать в Польшу", — подчеркнул Семеняка.

Могут ли украинцы с PESEL UKR подавать заявление на карту пребывания

Украинцы могут получать вид на жительство на различных правовых основаниях.

Одни из самых распространенных:

трудоустройство;

предпринимательская деятельность;

воссоединение семьи;

обучение;

брак с гражданином Польши.

"Для лиц, пользующихся временной защитой, действуют специальные правила и ограничения в отношении отдельных видов разрешений. Не каждое стандартное основание автоматически доступно владельцу PESEL UKR", — отметил Семеняка.

По его словам, особое внимание следует уделить карте CUKR. Благодаря активному статусу UKR украинцы могут получить CUKR. Процедура предусматривает электронную подачу заявления через государственную систему. Однако перед подачей стоит взвесить возможные последствия смены статуса.

"Не следует менять основание пребывания без индивидуального анализа. В некоторых ситуациях сохранение статуса UKR может быть целесообразнее, чем переход на другой вид разрешения", — подчеркнул эксперт.

Можно ли покупать временный ВНЖ

В сети существует множество рекламных объявлений о покупке так называемого гуманитарного разрешения на временное проживание в странах ЕС. Однако Семеняка советует относиться к таким предложениям крайне осторожно.

"Разрешение на проживание, условно в той же Словакии, не означает автоматического права проживать и работать в Польше. Как правило, действующий вид на жительство страны Шенгенской зоны и проездной документ позволяют совершать краткосрочные поездки в другие страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180 дней, но это не является разрешением на работу или долгосрочное проживание", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что украинцы могут столкнуться лишь со значительными расходами на такой документ и не получить ожидаемого результата.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как подтвердить свое финансовое положение на границе с Польшей. Стандартная процедура прохождения пропускного пункта — подтверждение платежеспособности иностранца. Если необходимой суммы окажется недостаточно, иностранцу могут отказать во въезде.

Также Новини.LIVE сообщали, как украинцам получить карту CUKR. Это касается граждан, имеющих временную защиту PESEL UKR. Для этого украинцам необходимо как минимум прожить в Польше один календарный год.