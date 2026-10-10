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Главная Экономика Украинцы в Польше получат новый статус: какие условия необходимо выполнить

Украинцы в Польше получат новый статус: какие условия необходимо выполнить

Ua ru
10 октября 2026 18:05
Карта CUKR для украинцев в Польше: условия получения
Мужчина держит заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны, в течение длительного времени могли легально находиться в стране благодаря временной защите и статусу PESEL UKR. Теперь для части из них появилась возможность перейти на другую форму легализации — специальную карту CUKR. Она дает более стабильный статус пребывания, но в то же время означает выход из системы временной защиты.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто может получить карту и что необходимо для её оформления.

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Кому доступна карта CUKR

Карта CUKR — это специальное разрешение на временное пребывание, предназначенное для украинцев, пользующихся временной защитой PESEL UKR в Польше.

Для получения карты необходимо одновременно соответствовать нескольким условиям.

В частности, заявитель должен:

Читайте также:
  • находиться в Польше на основании временной защиты;
  • иметь активный статус PESEL UKR по состоянию на 9 ноября 2025 года;
  • иметь активный статус PESEL UKR на день подачи заявления;
  • иметь статус PESEL UKR не менее одного календарного года.

Если хотя бы одно из этих требований не выполняется, в выдаче CUKR могут отказать.

Когда началась подача заявлений

Вопрос о запуске CUKR долгое время оставался неопределенным. Система MOS для электронной подачи заявок заработала 27 апреля 2026 года, а с 4 мая начался прием заявлений на получение специальной карты. Заявление подается через обновленную систему MOS.

Различие между PESEL UKR и картой CUKR

Получение карты означает изменение основания пребывания в Польше. Владелец карты CUKR больше не находится в системе временной защиты. А значит, теряет статус PESEL UKR и право на часть социальных выплат, связанных с этим статусом.

В то же время карта даёт ряд других возможностей. Её владелец может легально проживать в Польше и работать. Также период пребывания на основании CUKR засчитывается при подаче в будущем заявления на разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Путешествия и права владельцев карты

Украинцы с картой CUKR получают доступ к польскому рынку труда и пользуются правами, предусмотренными для владельцев других видов на жительство. Они также могут путешествовать по странам Шенгенской зоны в рамках правил безвизового режима. Карта CUKR не только изменяет основание легального пребывания, но и переводит человека из режима временной защиты в другую форму вида на жительство.

О чем не стоит забывать

После получения положительного решения важно не пропустить срок получения документа. Если не забрать готовую карту в течение 60 дней с момента уведомления о ее готовности, документ будет аннулирован. Отдельно нужно следить за актуальностью адреса. Об его изменении необходимо уведомить воеводу в течение 15 дней.

Существуют также ограничения в отношении длительных поездок. Если владелец CUKR выедет из Польши более чем на полгода, разрешение на временное пребывание теряет силу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие изменения ждут украинцев в Польше в октябре. Вопрос, который волнует работающих граждан Украины, — зарплаты. Польша гарантирует работникам выплату в размере 4 806 злотых брутто до вычета обязательных налогов и сборов — это ориентировочно 56 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких городах Польши самые высокие зарплаты. Как и в Украине, уровень заработной платы зависит от региона страны. В одном воеводстве зарплата может составлять 10 000 злотых, а в другом — 7 000 злотых.

Польша визы украинцы в Польше выезд за границу временная защита
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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