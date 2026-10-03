Сколько можно заработать в Польше: города с самыми высокими зарплатами

Люди на улицах Варшавы в Польше. Фото: pexels.com

Зарплаты в Польше существенно различаются в зависимости от региона. В одних воеводствах средний заработок превышает 10 тысяч злотых в месяц, тогда как в других он составляет около 7,2 тысячи. В то же время с января 2027 года в стране вырастет минимальная заработная плата. Поэтому украинцам, которые ищут работу в соседней стране, стоит знать, где платят больше всего и сколько можно зарабатывать.

Новини.LIVE рассказывают, в каких регионах Польши самая высокая средняя зарплата.

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Какова минимальная зарплата в Польше

В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц, то есть до уплаты налогов и обязательных взносов. Ориентировочная сумма после удержаний — около 3 606 злотых, однако фактическая выплата зависит от условий трудоустройства и индивидуальных обстоятельств работника.

Минимальная почасовая ставка для определенных гражданско-правовых договоров составляет 31,40 злотых брутто.

С 1 января 2027 года минимальную месячную зарплату повысят до 4 950 злотых брутто. Это на 144 злотых больше, чем в 2026 году. Почасовая ставка вырастет до 32,30 злотых брутто. Новые суммы уже утверждены правительством Польши.

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Где в Польше самые высокие зарплаты

По данным Главного статистического управления Польши за август 2026 года, самая высокая средняя месячная зарплата брутто была в Мазовецком воеводстве, административным центром которого является Варшава. Показатель составил 10 719,06 злотых.

В других воеводствах средние зарплаты были следующими:

Малопольское воеводство (Краков) — 9 673,40 злотых;

Нижнесилезское воеводство (Вроцлав) — 9 493,87 злотых;

Поморское воеводство (Гданьск) — 9 350,25 злотых;

Силезское воеводство (Катовице) — 9 088,08 злотых;

Западнопоморское воеводство (Щецин) — 8 859,93 злотых;

Опольское воеводство (Ополе) — 8 616,51 злотых;

Лодзинское воеводство (Лодзь) — 8 585,17 злотых;

Любушское воеводство (Зеленая Гура) — 8 411,20 злотых;

Великопольское воеводство (Познань) — 8 408,14 злотых;

Куявско-Поморское воеводство (Быдгощ) — 8 167,82 злотых;

Подляское воеводство (Белосток) — 8 103,45 злотых;

Люблинское воеводство (Люблин) — 8 051,52 злотых;

Подкарпатское воеводство (Жешув) — 7 977,30 злотых;

Варминско-Мазурское воеводство (Ольштин) — 7 742,63 злотых.

Самый низкий показатель среди приведенных регионов зафиксирован в Свентокшиском воеводстве с административным центром в Кельце — 7 236,58 злотых в месяц.

В то же время эти цифры отражают средний уровень оплаты труда в соответствующих регионах, а не гарантированный заработок в конкретном городе или на определенной должности. Фактическая зарплата зависит от профессии, опыта, работодателя, графика и условий трудового договора.

Поэтому украинцам, планирующим трудоустройство в Польше, следует учитывать не только средние зарплаты, но и расходы на аренду жилья, транспорт и другие повседневные нужды.

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