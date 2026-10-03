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Главная Экономика Варшава, Краков или Вроцлав: где в Польше самые высокие зарплаты

Варшава, Краков или Вроцлав: где в Польше самые высокие зарплаты

Ua ru
3 октября 2026 14:10
Сколько можно заработать в Польше: города с самыми высокими зарплатами
Люди на улицах Варшавы в Польше. Фото: pexels.com

Зарплаты в Польше существенно различаются в зависимости от региона. В одних воеводствах средний заработок превышает 10 тысяч злотых в месяц, тогда как в других он составляет около 7,2 тысячи. В то же время с января 2027 года в стране вырастет минимальная заработная плата. Поэтому украинцам, которые ищут работу в соседней стране, стоит знать, где платят больше всего и сколько можно зарабатывать.

Новини.LIVE рассказывают, в каких регионах Польши самая высокая средняя зарплата.

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Какова минимальная зарплата в Польше

В 2026 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4 806 злотых брутто в месяц, то есть до уплаты налогов и обязательных взносов. Ориентировочная сумма после удержаний — около 3 606 злотых, однако фактическая выплата зависит от условий трудоустройства и индивидуальных обстоятельств работника.

Минимальная почасовая ставка для определенных гражданско-правовых договоров составляет 31,40 злотых брутто.

С 1 января 2027 года минимальную месячную зарплату повысят до 4 950 злотых брутто. Это на 144 злотых больше, чем в 2026 году. Почасовая ставка вырастет до 32,30 злотых брутто. Новые суммы уже утверждены правительством Польши.

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Где в Польше самые высокие зарплаты

По данным Главного статистического управления Польши за август 2026 года, самая высокая средняя месячная зарплата брутто была в Мазовецком воеводстве, административным центром которого является Варшава. Показатель составил 10 719,06 злотых.

В других воеводствах средние зарплаты были следующими:

  • Малопольское воеводство (Краков) — 9 673,40 злотых;
  • Нижнесилезское воеводство (Вроцлав) — 9 493,87 злотых;
  • Поморское воеводство (Гданьск) — 9 350,25 злотых;
  • Силезское воеводство (Катовице) — 9 088,08 злотых;
  • Западнопоморское воеводство (Щецин) — 8 859,93 злотых;
  • Опольское воеводство (Ополе) — 8 616,51 злотых;
  • Лодзинское воеводство (Лодзь) — 8 585,17 злотых;
  • Любушское воеводство (Зеленая Гура) — 8 411,20 злотых;
  • Великопольское воеводство (Познань) — 8 408,14 злотых;
  • Куявско-Поморское воеводство (Быдгощ) — 8 167,82 злотых;
  • Подляское воеводство (Белосток) — 8 103,45 злотых;
  • Люблинское воеводство (Люблин) — 8 051,52 злотых;
  • Подкарпатское воеводство (Жешув) — 7 977,30 злотых;
  • Варминско-Мазурское воеводство (Ольштин) — 7 742,63 злотых.

Самый низкий показатель среди приведенных регионов зафиксирован в Свентокшиском воеводстве с административным центром в Кельце — 7 236,58 злотых в месяц.

В то же время эти цифры отражают средний уровень оплаты труда в соответствующих регионах, а не гарантированный заработок в конкретном городе или на определенной должности. Фактическая зарплата зависит от профессии, опыта, работодателя, графика и условий трудового договора.

Поэтому украинцам, планирующим трудоустройство в Польше, следует учитывать не только средние зарплаты, но и расходы на аренду жилья, транспорт и другие повседневные нужды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за сколько можно арендовать квартиру в Варшаве и как отличаются цены на жилье в Киеве. Особенностью польской столицы остается то, что большинство владельцев сдают жилье без риэлторов. Это большой плюс для украинцев, ведь позволяет ощутимо сэкономить.

Также Новини.LIVE писали, стоит ли ехать на заработки в Польшу и сколько там можно заработать за несколько месяцев. Для краткосрочной работы украинец может находиться в соседней стране в рамках безвизового режима при наличии биометрического паспорта. Речь идет о пребывании до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Польша работа украинцы в Польше средняя зарплата заработок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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