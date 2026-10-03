Скільки можна заробити у Польщі: міста з найвищими зарплатами

Люди на вулицях Варшави у Польщі. Фото: pexels.com

Зарплати у Польщі суттєво різняться залежно від регіону. В одних воєводствах середній заробіток перевищує 10 тисяч злотих на місяць, тоді як в інших він становить близько 7,2 тисячі. Водночас із січня 2027 року в країні зросте мінімальна оплата праці. Тож українцям, які шукають роботу в сусідній країні, варто знати, де платять найбільше та скільки можна заробляти.

Новини.LIVE розповідають, у яких регіонах Польщі найвища середня зарплата.

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Яка мінімальна зарплата у Польщі

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4 806 злотих брутто на місяць, тобто до сплати податків та обов'язкових внесків. Орієнтовна сума після утримань — близько 3 606 злотих, однак фактична виплата залежить від умов працевлаштування та індивідуальних обставин працівника.

Мінімальна погодинна ставка для визначених цивільно-правових договорів становить 31,40 злотих брутто.

З 1 січня 2027 року мінімальну місячну зарплату підвищать до 4 950 злотих брутто. Це на 144 злотих більше, ніж у 2026 році. Погодинна ставка зросте до 32,30 злотих брутто. Нові суми вже затверджені урядом Польщі.

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Де у Польщі найвищі зарплати

За даними Головного статистичного управління Польщі за серпень 2026 року, середня місячна зарплата брутто найбільшою була в Мазовецькому воєводстві, адміністративним центром якого є Варшава. Показник становив 10 719,06 злотих.

В інших воєводствах середні зарплати були такими:

Малопольське воєводство (Краків) — 9 673,40 злотих;

Нижньосілезьке воєводство (Вроцлав) — 9 493,87 злотих;

Поморське воєводство (Гданськ) — 9 350,25 злотих;

Сілезьке воєводство (Катовіце) — 9 088,08 злотих;

Західнопоморське воєводство (Щецин) — 8 859,93 злотих;

Опольське воєводство (Ополе) — 8 616,51 злотих;

Лодзьке воєводство (Лодзь) — 8 585,17 злотих;

Любуське воєводство (Зелена Гура) — 8 411,20 злотих;

Великопольське воєводство (Познань) — 8 408,14 злотих;

Куявсько-Поморське воєводство (Бидгощ) — 8 167,82 злотих;

Підляське воєводство (Білосток) — 8 103,45 злотих;

Люблінське воєводство (Люблін) — 8 051,52 злотих;

Підкарпатське воєводство (Жешув) — 7 977,30 злотих;

Вармінсько-Мазурське воєводство (Ольштин) — 7 742,63 злотих.

Найнижчий показник серед наведених регіонів зафіксували у Свєнтокшиському воєводстві з адміністративним центром у Кельце — 7 236,58 злотих на місяць.

Водночас ці цифри характеризують середню оплату праці у відповідних регіонах, а не гарантований заробіток у конкретному місті чи на певній посаді. Фактична зарплата залежить від професії, досвіду, роботодавця, графіка та умов трудового договору.

Тому українцям, які планують працевлаштування у Польщі, варто враховувати не лише середні зарплати, а й витрати на оренду житла, транспорт та інші повсякденні потреби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за скільки можна орендувати квартиру у Варшаві та як відрізняються ціни на житло в Києві. Особливістю польської столиці залишається те, що більшість власників здають житло без рієлторів. Це є великим плюсом для українців, адже дозволяє відчутно зекономити.

Також Новини.LIVE писали, чи варто їхати на заробітки до Польщі та скільки можна заробити там за кілька місяців. Для короткострокової роботи українець може перебувати в сусідній країні в межах безвізового режиму за наявності біометричного паспорта. Йдеться про перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду.