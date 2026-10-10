Карта CUKR для українців у Польщі: умови отримання

Чоловік тримає закордонний паспорт України. Фото: Новини.LIVE

Українці, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, тривалий час могли легально перебувати в країні завдяки тимчасовому захисту та статусу PESEL UKR. Тепер для частини з них з'явилася можливість перейти на іншу форму легалізації — спеціальну карту CUKR. Вона дає більш стабільний статус перебування, але водночас означає вихід із системи тимчасового захисту.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто може отримати карту та що для її оформлення потрібно.

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Кому доступна карта CUKR

Карта CUKR — це спеціальний дозвіл на тимчасове перебування, призначений для українців, які користуються тимчасовим захистом PESEL UKR у Польщі.

Для отримання карти необхідно одночасно відповідати кільком умовам.

Зокрема, заявник має:

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перебувати в Польщі на підставі тимчасового захисту;

мати активний статус PESEL UKR станом на 9 листопада 2025 року;

зберігати активний статус PESEL UKR у день подання заяви;

користуватися статусом PESEL UKR щонайменше календарного року.

Якщо хоча б одна з цих вимог не виконується, у видачі CUKR можуть відмовити.

Коли почалася подача заяв

Питання запуску CUKR тривалий час залишалося невизначеним. Система MOS для електронної подачі заявок запрацювала 27 квітня 2026 року, а з 4 травня почався прийом заяв на спеціальну карту. Заяву подають через оновлену систему MOS.

Відмінність між PESEL UKR та картою CUKR

Отримання карти означає зміну підстави перебування в Польщі. Власник карти CUKR більше не перебуває в системі тимчасового захисту. А отже втрачає статус PESEL UKR та право на частину соціальних виплат, пов'язаних із цим статусом.

Водночас карта дає низку інших можливостей. Її власник може легально проживати в Польщі та працювати. Також період перебування на підставі CUKR зараховується при поданні в майбутньому заяви на дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС.

Подорожі та права власників карти

Українці з картою CUKR отримують доступ до польського ринку праці та користуються правами, передбаченими для власників інших дозволів на перебування. Вони також можуть подорожувати країнами Шенгенської зони в межах правил безвізового руху. Карта CUKR не лише змінює підставу легального перебування, а й переводить людину з режиму тимчасового захисту на іншу форму дозволу на проживання.

Про що не варто забувати

Після отримання позитивного рішення важливо не пропустити строк отримання документа. Якщо не забрати готову карту протягом 60 днів від моменту повідомлення про її готовність, документ буде анульовано. Окремо потрібно стежити за актуальністю адреси. Про її зміну необхідно повідомити воєводу протягом 15 днів.

Є й обмеження щодо тривалих поїздок. Якщо власник CUKR виїде з Польщі більш ніж на пів року, дозвіл на тимчасове перебування втрачається.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які зміни очікують українців у Польщі у жовтні. Питання, яке хвилює працюючих громадян України — зарплати. Польща гарантує працівникам виплату на рівні 4 806 злотих брутто до вирахування обов'язкових податків і зборів — це орієнтовно 56 000 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, в яких містах Польщі найвищі зарплати. Як і в Україні, рівень окладів залежить від регіону країни. В одному воєводстві зарплата може становити 10 000 злотих, а в іншому — 7 000 злотих.