Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

Українці у Польщі можуть стикнутись з низкою проблем. Однак найбільшою може стати процедура легалізації. Помилки в документах чи тривалі поїздки можуть коштувати права перебування на території країни ЄС. Водночас існують багато інших умов, які дають нові можливості для більш стійкого права на проживання у Польщі.

Чому не варто купувати так звані "гуманітарні ВНЖ" в інших країнах ЄС, як боротися з бездіяльністю чиновників та як забезпечити собі надійне майбутнє за кордоном, розповів спеціаліст з легалізації іноземців у Польщі Semeniaka Law Company Євгеній Семеняка в спеціальному коментарі для Новини.LIVE.

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Чому українці виїжджають із Польщі у 2026 році

За останні декілька місяців у Польщі спостерігається значний відтік українців:

Кількість українців у Польщі зі статусом PESEL UKR. Графіка: Новини.LIVE

Серед можливих причин переїзду українців з Польщі спеціаліст виділяє:

економічну стабільність;

рівень оплати праці;

вартість житла;

перспективи професійного розвитку;

тривалі адміністративні процедури;

сімейні обставини та зміни умов державної підтримки.

"Зменшення кількості осіб зі статусом тимчасового захисту не означає, що всі ці люди фізично виїхали з Польщі. Частина могла перейти на іншу підставу перебування, змінити державу проживання, а частина змін може бути пов'язана з актуалізацією реєстрів", — підсумував Семеняка.

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Чи достатньо українцям мати PESEL UKR, аби почуватись безпечно у Польщі

Попри те, що тимчасовий захист у Польщі гарантує продовження легального перебування для громадян України зі статусом PESEL UKR до 4 березня 2027 року, цей механізм не буде вічним.

Навіть за умови того, що статус можуть продовжити до 2028 року, після стабілізації ситуації в Україні — його анулюють. Тоді українці будуть змушені або повернутись в Україну, або шукати інші підстави для законного перебування.

"PESEL UKR не є картою побиту і не гарантує безстрокового права проживати в Польщі. Ми рекомендуємо українцям, які планують пов'язати своє майбутнє з Польщею, розглядати можливість переходу на більш стабільну підставу перебування", — зазначив Семеняка.

Спеціаліст також радить звернути увагу на карту побиту CUKR. Вона передбачена для громадян України із тимчасовим захистом. Завдяки такому документу можна отримати дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки.

Що робити, якщо відмовили у наданні статусу PESEL UKR

Як зазначає фахівець, не кожен має право на статус UKR. Поширена причина відмови — неможливість встановити обставини, необхідні для надання тимчасового захисту.

Особливо з такою проблемою можуть стикнутись чоловіки, які перетинали кордон ЄС не через пропускні пункти. Також з відмовою можуть стикнутись українці, які вже мали тимчасовий захист в інших країнах.

Однак у 2026 році стикнулись із проблемою в отриманні захисту навіть ті, хто вперше отримує статус. З квітня країни ЄС відмовились від печаток у закордонні паспорти іноземців. Тож відтепер для того, аби отримати тимчасовий захист, українець має повідомити польському прикордоннику, щоб той зазначив у системі евакуаційний в'їзд.

Проте на практиці Євгенія відбувались і навіть такі випадки:

"Був у нас один клієнт. Вперше виїхав за кордон з окупованого міста. Заявив прикордоннику польською, що тікає від війни. Через декілька днів приходить до уженду, а йому відмовляють, бо його в'їзд зазначений як туристичний. Ми написали електронною поштою листа до прикордонної служби, де просили змінити мету в'їзду до Польщі", — розповів експерт.

Євгеній поділився, що у листі необхідно зазначити все чітко: дату, пункт пропуску, орієнтовний час проходження кордону. Тоді у прикордонників не буде підстав, аби відмовити у зміні мети в'їзду.

"Через декілька днів отримали відповідь, що статус в'їзду був змінений, і клієнт врешті отримав тимчасовий захист. Тож якщо обставини в’їзду зазначені неправильно, рекомендуємо звернутися до відповідного підрозділу Straż Graniczna з проханням перевірити та за наявності підстав виправити інформацію", — порадив експерт.

Чи існують обмеження у наданні прихистку чоловікам

У більшості країн ЄС запровадили обмеження для чоловіків призовного віку щодо надання тимчасового захисту. Семеняка ж зазначив, що у Польщі поки відмова чи погодження залежить від того, чи має особа чинний PESEL UKR, чи вперше звертається по тимчасовий захист, а також від індивідуальних обставин.

"Сам по собі призовний вік не означає автоматичної заборони на в’їзд до Польщі або перебування на її території", — підкреслив фахівець.

Чому українці довго чекають на свої карти побиту

У Польщі нещодавно пройшли мітинги через довгий розгляд справ перебування іноземців. Експерт підкреслює, що проблема тривалих перевірок документів щодо легалізації має вже давно системний характер.

Серед основних причин виділяє:

значне навантаження на воєводські управління;

недостатню кількість працівників;

складні адміністративні процедури перевірки документів;

повільну систему обміну інформацією між державними органами.

Що робити, якщо особову справу розглядають занадто довго

Тут спеціаліст наголошує, що польське адміністративне законодавство має механізми захисту заявника.

Іноземець, чия справа занадто довго розглядається місцевими органами, може скористатись наступними процедурами захисту:

Ponaglenie — звернення у зв’язку з бездіяльністю органу або надмірною тривалістю провадження. Скарга до адміністративного суду на бездіяльність або затягування провадження.

Чи можуть депортувати за довгий перегляд справи

Якщо особову справу щодо законного перебування переглядають занадто довго, заявник може залишатись на території Польщі до офіційного вердикту.

Однак про подорожі за межі Польщі доведеться тимчасово забути.

"Це не надає автоматично права подорожувати Шенгенською зоною або повторно в'їжджати до Польщі", — підкреслив Семеняка.

Чи можуть українці з PESEL UKR подаватись на карту побиту

Українці можуть отримувати дозволи на проживання на різних правових підставах.

Одні з найпоширеніших:

працевлаштування;

підприємницька діяльність;

возз’єднання сім'ї;

навчання;

шлюб із громадянином Польщі.

"Для осіб, які користуються тимчасовим захистом, діють спеціальні правила та обмеження щодо окремих видів дозволів. Не кожна стандартна підстава автоматично доступна власнику PESEL UKR", — зазначив Семеняка.

За його словами, особливу увагу варто приділити карті CUKR. Завдяки активному статусу UKR, українці можуть отримати CUKR. Процедура передбачає електронне подання заяви через державну систему. Проте перед поданням варто зважити можливі наслідки зміни статусу.

"Не слід змінювати підставу перебування без індивідуального аналізу. У деяких ситуаціях збереження статусу UKR може бути доцільнішим, ніж перехід на інший дозвіл", — підкреслив експерт.

Чи можна купувати тимчасову посвідку на проживання

У мережі існує безліч реклам стосовно купівлі так званого гуманітарної посвідки на тимчасове проживання в країнах ЄС. Проте Семеняка радить до таких пропозицій ставитись вкрай обережно.

"Дозвіл на проживання, умовно у тій же самій Словаччині, не означає автоматичного права проживати та працювати у Польщі. Як правило, чинний дозвіл на проживання держави Шенгену та проїзний документ дозволяють короткострокові поїздки до інших держав Шенгенської зони до 90 днів протягом 180 днів, але це не є дозволом на роботу або довгострокове проживання", — підкреслив експерт.

Він також додав, що українці можуть стикнутись лише зі значними витратами на такий документ і не отримати очікуваного результату.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як підтвердити своє фінансове становище на кордоні із Польщею. Стандартна процедура проходження пропускного пункту — підтвердження платоспроможності іноземця. Якщо необхідної суми виявиться недостатньо, іноземцю можуть відмовити у в'їзді.

Також Новини.LIVE повідомляли, як українцям отримати карту CUKR. Це стосується громадян, які мають тимчасовий захист PESEL UKR. Для цього українцям необхідно як мінімум проживати у Польщі один календарний рік.