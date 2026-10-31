Люди на вулиці польського міста. Фото: Pexels

Станом на 2026 рік українці в Польщі можуть претендувати на місцеве громадянство. Варіантів для іноземців існує чимало залежно від життєвих обставин. Претенденти на польський паспорт здебільшого користуються процедурою натуралізації, однак вона передбачає виконання мінімального терміну осілості. А декому затверджують громадянство вже через один рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований порталі UW Bydgoszcz.

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Кому швидко видають паспорт Польщі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку" № 1412, українці можуть володіти одночасно двома паспортами, включно з польським.

Процедура натуралізації передбачає виконання багатьох вимог, зокрема дотримання мінімального терміну легального перебування на території країни — 3 роки. Але деяким претендентам вистачить одного року проживання для набуття права на громадянство.

Для цього потрібно виконати лише дві умови:

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принаймні рік постійно та легально проживати в Польщі;

мати дозвіл на постійне проживання, отриманий у зв’язку з польським походженням або Картою Поляка.

У дуже рідкісних випадках взагалі не доводиться чекати і виконувати стандартні процедурні правила — громадянство може надати президент Польщі за особливі заслуги чи обставини.

Вимоги до громадянства хочуть посилити

Раніше ми розповідали, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) подало проєкт закону стосовно ускладнення механізму набуття громадянства Польщі. Автори ініціативи запропонували посилити вимоги для іноземців, аби мінімізувати загрозу національній безпеці.

Якщо нові правила підтримають в уряді, претендентам на польський паспорт доведеться:

складати обов'язковий іспит на знання про країну;

підтверджувати володіння мовою на рівні B2 замість В1;

довше легально перебувати на території Польщі;

пройти перевірку на визначення центру життєвих інтересів;

підтвердити наявність юридичного права на житло;

дати присягу на вірність Республіці Польща.

Також у законопроєкті розширили перелік підстав для відмови іноземцям. Серед потенційних причин — подання фальсифікованих документів, умисне надання неправдивої інформації про себе та загроза громадському порядку. Запланований термін ухвалення — четвертий квартал 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що знадобиться українцям для здійснення дорогих покупок у Польщі. З липня 2027 року запрацюють нові правила на всій території Європейського Союзу. Вони торкнуться ліміту на готівкові та безготівкові платежі — буде встановлено поріг 10 000 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, чим відрізняється для українців володіння картою CUKR, PESEL UKR і картою побиту. Це різні варіанти легалізації, які передбачають конкретні дозволи та обмеження. Ми розібралися, що найкраще обрати нашим громадянам у Польщі.