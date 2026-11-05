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Головна Економіка Громадянство за новими правилами: де в Європі хочуть змінити умови

Громадянство за новими правилами: де в Європі хочуть змінити умови

Ua ru
5 листопада 2026 14:10
Громадянство Швейцарії для українців: як і коли хочуть спростити умови натуралізації Pexels
Люди гуляють по вулиці міста. Фото: Pexels

В одній з країн Європи планують спростити умови набуття громадянства. Швейцарія готується до загальнонаціонального референдуму, який відбудеться 28 лютого 2027 року. Серед запропонованих змін — скорочення мінімального терміну осілості та введення єдиних правил натуралізації. Ми розібралися, що це означає для українців за кордоном.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Experts Club.

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Умови для іноземців у Швейцарії

Федеральна рада підтвердила дату голосування — на референдум винесуть ініціативу "За сучасне громадянство" (Demokratie-Initiative), запропоновану громадським об'єднанням Aktion Vierviertel. Вони виступають за спрощену процедуру оформлення паспорта іноземцями, а саме:

  • п'ять років легального проживання;
  • скасування вимоги на наявність посвідки категорії С;
  • введення єдиних федеральних правил без прив'язки до кантонів;
  • базове знання національної мови;
  • стандартизовані вимоги щодо безпеки та судимостей.

Важливо уточнити, що громадські організації підтримують ініціативу, тоді як швейцарська влада рекомендує відхилити нові правила. Уряд вважає послаблення вимог до натуралізації невдалим рішенням з огляду на велику кількість іноземців, які проживають на території країни.

Громадянство Швейцарії у 2026 році

Станом на листопад 2026 року правила набуття громадянства суттєво відрізняються від запропонованих змін. Іноземці повинні дотриматися мінімального терміну легального проживання 10 років й обов'язково мати посвідку категорії C.

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Плюс вимагається знання однієї з чотирьох офіційних мов країни на рівні не нижче B1 (усно) та A2 (письмово). Додатково кантони мають повноваження встановлювати власні умови до іноземців, зокрема щодо тривалості проживання. В разі відхилення заявки місцевою владою громадянство отримати не вдасться.

Результати референдуму матимуть позитивне значення для українців у Швейцарії, зокрема зі статусом тимчасового захисту. Нововведення не дозволить біженцям претендувати на паспорт, однак розширить можливості натуралізації. Щоб народну ініціативу підтримали, свої голоси "за" повинні віддати більшість виборців і кантонів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українців може претендувати на паспорт Німеччини через три роки проживання. Для натуралізації потрібно дотриматися мінімального терміну осілості, який становить п'ять років. Але його скорочують для одного з подружжя.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Польщі хочуть посилити вимоги для набуття громадянства. Серед запропонованих змін — продовження терміну натуралізації, поглиблене знання мови, складання тестів і багато іншого. Ми дізналися, до чого слід готуватися українцям за кордоном.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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