Вулиця німецького міста. Фото: Pexels

Українці, які давно проживають у Німеччині, можуть претендувати на громадянство. Їм не доведеться відмовлятися від першого паспорта, оскільки закон дозволяє користуватися двома документами. Період натуралізації становить п'ять років, але можливе скорочення процедури до трьох років у певних випадках.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може стати громадянином Німеччини через три роки легального проживання.

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Кому скорочують натуралізацію в Німеччині

Згідно з параграфом 10 Закону Німеччини про громадянство (StAG), натуралізація передбачає дотримання мінімального терміну осілості — п'ять років. До 30 жовтня 2025-го діяла прискорена процедура за особливі інтеграційні досягнення, проте її скасували.

Подати заявку на оформлення німецького паспорта через три роки легального проживання може іноземець, який уклав шлюб із громадянином Німеччини. При цьому необхідно бути одруженим щонайменше два роки до моменту звернення.

Контролюючі органи ретельно перевіряють подружжя, звертають увагу на наявність спільного побуту, спогадів і життєвих інтересів, можуть розмовляти з родичами або друзями пари. З певною періодичністю викривають фіктивні союзи — іноземці шляхом штампа в паспорті намагаються прискорити набуття громадянства.

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Що вимагають для німецького паспорта

Недостатньо проживати на території країни три роки і вийти заміж/одружитися з власником паспорта Німеччини. Доведеться ще виконати стандартні вимоги, які включають:

знання мови на рівні В1 і вище;

наявність фінансового забезпечення без урахування державної допомоги;

складання тесту на знання правової системи, історії та суспільного устрою Німеччини (Einbürgerungstest);

доведення відсутності проблем із законом;

визнання демократичних цінностей та конституційного ладу Німеччини.

Українцям не доведеться відмовлятися від свого паспорта, як вимагалося раніше. З 2026 року діє механізм множинного громадянства: він дозволяє володіти кількома документами, якщо обрані держави входять до переліку "дружніх" (постанова Кабінету Міністрів № 1412).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може претендувати на громадянство Польщі через рік легального проживання. Право на місцевий паспорт за скороченою процедурою мають іноземці з певними документами. Ми розібралися, які правила діють у листопаді 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що означає множинне громадянство і коли його запровадили в Україні. Цей механізм дозволяє претендувати на паспорти інших країн без ризику адміністративної відповідальності. Тобто не потрібно відмовлятися від громадянства України.