Улица немецкого города. Фото: Pexels

Украинцы, давно проживающие в Германии, могут претендовать на гражданство. Им не придется отказываться от первого паспорта, поскольку закон разрешает пользоваться двумя документами. Срок натурализации составляет пять лет, но в определенных случаях процедура может быть сокращена до трех лет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может стать гражданином Германии через три года легального проживания.

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Кому сокращают срок натурализации в Германии

Согласно параграфу 10 Закона Германии о гражданстве (StAG), натурализация предполагает соблюдение минимального срока проживания — пять лет. До 30 октября 2025 года действовала ускоренная процедура за особые интеграционные достижения, однако ее отменили.

Подать заявку на оформление немецкого паспорта через три года легального проживания может иностранец, вступивший в брак с гражданином Германии. При этом необходимо быть в браке не менее двух лет на момент обращения.

Контролирующие органы тщательно проверяют супругов, обращают внимание на наличие совместной жизни, общих воспоминаний и жизненных интересов, могут беседовать с родственниками или друзьями пары. С некой периодичностью раскрывают фиктивные браки — иностранцы с помощью штампа в паспорте пытаются ускорить получение гражданства.

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Что требуется для получения немецкого паспорта

Недостаточно прожить на территории страны три года и выйти замуж/жениться на владельце немецкого паспорта. Придется еще выполнить стандартные требования, которые включают:

знание языка на уровне В1 и выше;

наличие финансового обеспечения без учета государственной помощи;

сдачу теста на знание правовой системы, истории и общественного устройства Германии (Einbürgerungstest);

подтверждение отсутствия проблем с законом;

признание демократических ценностей и конституционного строя Германии.

Украинцам не придется отказываться от своего паспорта, как того требовали ранее. С 2026 года действует механизм множественного гражданства: он позволяет обладать несколькими документами, если выбранные государства входят в перечень "дружественных" (постановление Кабинета Министров № 1412).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может претендовать на гражданство Польши после года легального проживания. Право на местный паспорт по упрощенной процедуре имеют иностранцы с определенными документами. Мы разобрались, какие правила действуют в ноябре 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что означает множественное гражданство и когда его ввели в Украине. Этот механизм позволяет претендовать на паспорта других стран без риска административной ответственности. То есть не нужно отказываться от гражданства Украины.