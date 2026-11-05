Люди гуляют по улицам города. Фото: Pexels

В одной из стран Европы планируют упростить условия получения гражданства. Швейцария готовится к общенациональному референдуму, который состоится 28 февраля 2027 года. Среди предложенных изменений — сокращение минимального срока проживания и введение единых правил натурализации. Мы разобрались, что это означает для украинцев за рубежом.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Experts Club.

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Условия для иностранцев в Швейцарии

Федеральный совет подтвердил дату голосования — на референдум вынесут инициативу "За современное гражданство" (Demokratie-Initiative), предложенную общественным объединением Aktion Vierviertel. Они выступают за упрощенную процедуру оформления паспорта иностранцами, а именно:

пять лет легального проживания;

отмена требования о наличии вида на жительство категории С;

введение единых федеральных правил без привязки к кантонам;

базовое знание национального языка;

стандартизированные требования в отношении безопасности и судимостей.

Важно уточнить, что общественные организации поддерживают инициативу, тогда как швейцарские власти рекомендуют отклонить новые правила. Правительство считает смягчение требований к натурализации неудачным решением, учитывая большое количество иностранцев, проживающих на территории страны.

Гражданство Швейцарии в 2026 году

По состоянию на ноябрь 2026 года правила получения гражданства существенно отличаются от предложенных изменений. Иностранцы должны соблюсти минимальный срок легального проживания 10 лет и обязательно иметь вид на жительство категории C.

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Плюс требуется знание одного из четырех официальных языков страны на уровне не ниже B1 (устно) и A2 (письменно). Кантоны имеют право устанавливать собственные условия для иностранцев, в частности в отношении продолжительности проживания. В случае отклонения заявления местными властями получить гражданство не удастся.

Результаты референдума будут иметь положительное значение для украинцев в Швейцарии, имеющих статус временной защиты. Нововведение не позволит беженцам претендовать на паспорт, но расширит возможности натурализации. Чтобы народная инициатива была поддержана, большинство избирателей и кантонов должны отдать свои голоса "за".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев может претендовать на паспорт Германии после трех лет проживания. Для натурализации необходимо соблюсти минимальный срок оседлости, который составляет пять лет. Но его сокращают для одного из супругов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше хотят ужесточить требования для получения гражданства. Среди предложенных изменений — продление срока натурализации, углубленное знание языка, сдача тестов и многое другое. Мы узнали, к чему следует готовиться украинцам за рубежом.