Автомобили в пункте пропуска. Фото: Google Maps

Чтобы успешно выехать из Украины, необходимо тщательно изучить правила пересечения границы. Наши граждане, планирующие посетить Польшу в ближайшее время, должны предъявить в пункте пропуска минимальную сумму наличных для подтверждения своей платежеспособности. Без этого существует большой риск так и не начать путешествие в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Минимальная сумма на границе Польши

Чтобы подтвердить свое финансовое положение, необходимо предъявить наличные, которых хватит на весь период запланированного пребывания. Это требование действует давно, а минимальная сумма не менялась много лет. Украинцы должны предъявить на польской границе:

300 злотых, если поездка не превышает четырех дней включительно;

75 злотых на каждый день для поездки продолжительностью более четырех дней.

"Если в иностранца нет обратного билета, при пересечении границы для въезда в Польшу он должен иметь финансовые средства в размере, эквивалентном стоимости билета, на основании которого он прибыл на территорию Республики Польша", — уточнили на портале.

Подтвердить свою платежеспособность можно не только наличными. Допускается предъявление банковской выписки о балансе на счете. Если просто показать экран мобильного телефона с суммой на карте, это не считается официальным источником и не поможет получить "зеленый свет" на пересечение границы Польши.

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Какие документы проверяют на границе

Ранее мы рассказывали, что украинцы должны собрать полный пакет документов для успешного выезда. В пункте пропуска придется предъявить действующий биометрический загранпаспорт, а также:

полис медицинского страхования на минимальную сумму;

приглашение от родственников или друзей;

бронирование номера в отеле;

договор аренды жилья;

письмо от работодателя с приглашением на деловую встречу, конференцию и пр.

Если человек путешествует на автобусе или поезде и планирует вернуться в Украину на аналогичном транспорте, он должен предъявить билеты. Отсутствие проездных документов можно компенсировать наличными на сумму не менее 200 злотых. Но лучше сразу купить обратный билет, дабы подтвердить намерение вернуться из поездки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую минимальную зарплату получают сотрудники в Польше. По состоянию на ноябрь 2026 года сумма брутто составляет 4 806 злотых. А с 1 января 2027-го правительство планирует повысить размер минимальной выплаты до 4 950 злотых брутто.

Также Новини.LIVE рассказывали, где в Европе хотят изменить правила получения гражданства. В конце февраля 2027 года планируется проведение референдума, на который вынесут инициативу об упрощении процедуры оформления швейцарского паспорта. Это касается, в частности, украинских беженцев.