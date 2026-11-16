Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штрафы для "дропов": за передачу банковской карты грозит до 6 лет тюрьмы

Штрафы для "дропов": за передачу банковской карты грозит до 6 лет тюрьмы

Ua ru
16 ноября 2026 15:13
Штрафы и тюрьма за дроп-схемы: как будут наказывать украинцев за передачу доступа к счетам Новини.LIVE
Мужчина держит в руке банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

В Украине вводятся штрафы и уголовная ответственность за незаконные операции с банковскими картами и счетами. Наказание предусмотрено не только за изготовление и использование поддельных платежных инструментов, но и за передачу доступа к счетам другим лицам, так называемым "дропам". В отдельных случаях за нарушение законодательства можно получить до 6 лет лишения свободы.

Такие изменения предусматривает законопроект №16013, который подписал президент Владимир Зеленский, передают Новини.LIVE.

Реклама

За какие операции будут наказывать

Закон расширяет перечень незаконных действий с платежными инструментами, за которые предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. В частности, наказание устанавливается за подделку банковских карт, платежных инструкций и других средств доступа к счетам. За приобретение, хранение, перевозку и сбыт поддельных платежных документов также предусмотрена ответственность, если это делается с целью их дальнейшего использования.

Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 7 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 000 до 119 000 грн. Также закон предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Наказание за незаконный доступ к счетам

К незаконному завладению банковскими картами и данными для доступа к счетам и электронным кошелькам будут применяться отдельные нормы. За такие действия придется уплатить штраф в размере от 4 до 8 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 68 000 до 136 000 грн. Предусмотрена и уголовная ответственность — ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Читайте также:

Наказание будет значительно более суровым, если правонарушение совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору. В таком случае штраф составит от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 85 000 до 170 000 грн. Также нарушители рискуют оказаться за решеткой на срок от 4 до 6 лет.

Ответственность для участников дроп-схем

Украинцы, передающие доступ к собственным картам, также будут нести уголовную ответственность, если такие действия совершаются с целью мошенничества или совершения другого уголовного правонарушения.

Ответственность за такие действия предусмотрена не только для организаторов мошеннических схем, но и для тех, кто фактически становится соучастником. В частности, это касается лиц, которые привлекают номинальных владельцев счетов или передают либо продают им платежные инструменты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, можно ли пользоваться просроченной банковской картой. Если срок действия карты истек и банк не продлил ее автоматически, клиент не теряет средства на счете. Деньги можно снять даже без "пластика", например, через кассу банка.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина готовится присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это может удешевить переводы в евро между Украиной и странами-участницами. К тому же средства будут зачисляться быстрее.

закон штрафы банковские карты банковские счета дропы
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации