Мужчина держит в руке банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

В Украине вводятся штрафы и уголовная ответственность за незаконные операции с банковскими картами и счетами. Наказание предусмотрено не только за изготовление и использование поддельных платежных инструментов, но и за передачу доступа к счетам другим лицам, так называемым "дропам". В отдельных случаях за нарушение законодательства можно получить до 6 лет лишения свободы.

Такие изменения предусматривает законопроект №16013, который подписал президент Владимир Зеленский, передают Новини.LIVE.

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За какие операции будут наказывать

Закон расширяет перечень незаконных действий с платежными инструментами, за которые предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. В частности, наказание устанавливается за подделку банковских карт, платежных инструкций и других средств доступа к счетам. За приобретение, хранение, перевозку и сбыт поддельных платежных документов также предусмотрена ответственность, если это делается с целью их дальнейшего использования.

Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 7 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 000 до 119 000 грн. Также закон предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Наказание за незаконный доступ к счетам

К незаконному завладению банковскими картами и данными для доступа к счетам и электронным кошелькам будут применяться отдельные нормы. За такие действия придется уплатить штраф в размере от 4 до 8 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 68 000 до 136 000 грн. Предусмотрена и уголовная ответственность — ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Наказание будет значительно более суровым, если правонарушение совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору. В таком случае штраф составит от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 85 000 до 170 000 грн. Также нарушители рискуют оказаться за решеткой на срок от 4 до 6 лет.

Ответственность для участников дроп-схем

Украинцы, передающие доступ к собственным картам, также будут нести уголовную ответственность, если такие действия совершаются с целью мошенничества или совершения другого уголовного правонарушения.

Ответственность за такие действия предусмотрена не только для организаторов мошеннических схем, но и для тех, кто фактически становится соучастником. В частности, это касается лиц, которые привлекают номинальных владельцев счетов или передают либо продают им платежные инструменты.

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Также Новини.LIVE сообщали, что Украина готовится присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это может удешевить переводы в евро между Украиной и странами-участницами. К тому же средства будут зачисляться быстрее.