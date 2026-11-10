Евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который может существенно изменить систему осуществления международных денежных переводов. Речь идет о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Для украинцев это означает лишь более удобные переводы в евро из Европы и в европейские страны. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Об этом говорится в описании законопроекта № 15 503, передают Новини.LIVE.

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Как работает SEPA

SEPA — это Единая зона платежей в евро, которая объединяет страны общими правилами безналичных переводов в этой валюте. Благодаря этой системе международные платежи между банками разных стран могут осуществляться так же, как и обычные внутренние переводы.

Для украинцев присоединение к SEPA может иметь следующие преимущества:

более дешевые переводы в евро между Украиной и странами-участницами;

более быстрое зачисление средств;

меньшая зависимость от банков-посредников;

более понятные правила и расходы при международных платежах.

Особенно это важно для украинцев, которые работают в странах Европы, получают оплату от иностранных клиентов или переводят деньги родственникам в Украину. Или, наоборот, работают на украинском рынке труда и рассчитываются за отдельные услуги гривной.

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Отменят ли комиссии вообще

Подключение к системе не гарантирует, что все переводы станут бесплатными. Стоимость операций будет зависеть от тарифов конкретных банков. А при обмене гривны на евро сохранятся расходы, связанные с конвертацией.

Однако работа этой системы в Украине может снизить размер комиссий за международные переводы.

Стоит помнить, что SEPA не отменяет валютных ограничений Национального банка Украины. Система определяет механизм проведения платежей в евро, но не предоставляет автоматического разрешения на операции, которые ограничены украинским валютным законодательством.

Когда украинцы смогут пользоваться SEPA

Пока что Верховная Рада рассмотрела законопроект и поддержала его в первом чтении. Далее предстоит второе чтение, подписание, официальная публикация и уже позже вступление его в силу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут привлечь внимание финансового мониторинга при переводе средств. Обычно украинцы очень часто отправляют деньги, не обращая внимания на поле "назначение платежа". Особенно если речь идет о крупной сумме перевода, у банковского учреждения могут возникнуть вопросы.

Также Новини.LIVE сообщали, облагаются ли налогом переводы средств на карту от родственников. Здесь все зависит от степени родства. Если перевод осуществляет двоюродный брат или сестра, то определенный процент от суммы будет принадлежать государству.